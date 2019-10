Vòng loại World Cup 2020: Tuyển Malaysia muốn xoay chuyển vận may tại Mỹ Đình

Nếu nói bại tướng của ông Park bị áp lực đè nặng trong chuyến sang VN lần này không hẳn đúng. Bởi ông Tan Cheng Hoe bộc lộ những trạng thái biểu cảm rất khác nhau. Tại khách sạn Marriott (Hà Nội), ông thể hiện sự vui vẻ, thân thiện với mọi người, thậm chí còn muốn rủ cầu thủ đi thưởng thức cà phê G7 hay Highland. Không có chút mảy may nào của sự căng thẳng cả.

Nhưng từ lúc đặt chân xuống sân bay Nội Bài cho đến khi cùng học trò ra sân tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN, ông lạnh lùng như “kem” với giới truyền thông VN và luôn miệng “No interview” (không phỏng vấn). Ông Tan Cheng Hoe “lừ mắt” với học trò khi họ được phóng viên hỏi chuyện. Chưa hết, ông Tan còn dùng “chiến thuật” là rủ trợ lý lững thững ra sát chỗ tập của đội tuyển VN, hóng thầy trò ông Park. Dĩ nhiên ông Park phát hiện ra và cố kìm chế cơn cáu, ông Park đề nghị đội Malaysia không được theo dõi buổi tập của tuyển VN nữa. Nhưng cũng phải đến lần “mời” thứ hai, đối thủ mới chịu rời “trận địa”. Đến phiên đội Malaysia tập, thoạt tiên ông Tan “cấm cửa” báo chí nhưng nghĩ thế nào lại “đồng ý cho mở khoảng 15 phút”. Nhưng vừa được hơn 5 phút, ông bảo “thế là đủ rồi, mời các anh chị ra về”. Còn nhớ năm ngoái, trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, ông Tan cũng không đến mức khó tính như thế. Có thể vì thua ông Park chăng?

Tuy nhiên, với báo chí Malaysia, ông Tan Cheng Hoe lại tỏ ra rất hào phóng. Trên một số tờ báo Malaysia, ông Tan thừa nhận đối thủ của mình vào ngày 10.10 tới đây rất đáng ngại vì: “Ở ba lần gặp gần đây nhất, chúng tôi thua ở vòng bảng AFF Cup, hòa chung kết lượt đi 2-2 và thất bại lượt về 0-1”. Nhưng ông Tan quả quyết: “Tôi yêu cầu học trò không để những kết quả đó ám ảnh nữa mà cần phải biết cách xoay chuyển vận may tại vòng loại World Cup 2022 . Chúng tôi đã có một số thay đổi về nhân sự so với thời kỳ AFF Cup và lối chơi có nhiều cải thiện. Các cầu thủ của tôi dường như đã ổn định, cân bằng hơn. Mặc dù VN cực kỳ sắc sảo ở những đợt phản công nhưng chúng tôi nghĩ mình sẽ đạt được kết quả thuận lợi ở lượt đi. Hiện cục diện ở bảng G khá cam go. Thái Lan đang dẫn đầu. Bằng điểm với UAE nhưng Malaysia lại đứng thứ 3 vì UAE có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Chúng tôi muốn đạt vị trí tốt hơn sau trận gặp VN. Mới đây, Malaysia thắng Sri Lanka 6-0 và tuy đó chỉ là một trận giao hữu nhưng số lượng bàn thắng ghi được đã tiếp sức cho chúng tôi. Những bài học được rút ra từ trận giao hữu này sẽ giúp ích cho Malaysia rất nhiều”.