Vòng loại World Cup 2022: Phát hiện 1000 vé giả trận đại chiến Việt Nam - Thái Lan

Sáng 19.11 ngay trước trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 - World Cup 2022 khu vực châu Á (diễn ra vào 20 giờ cùng ngày), Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ một số đối tượng sản xuất vé giả với số lượng lên đến gần 1000 vé.

Một lãnh đạo Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau trận đấu, đơn vị này đã huy động 100% quân số, phối hợp với Công an TP. Hà Nội kiểm soát quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình, tập trung kiểm soát an ninh; hướng dẫn các phương tiện di chuyển, dừng đỗ; kiểm soát hàng rong...