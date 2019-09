* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU Ông Park khuyên học trò bình tĩnh Trả lời phỏng vấn hôm qua (4.9), HLV Park Hang-seo cho rằng mỗi giải đấu, trận đấu đều có ý nghĩa khác nhau. Bởi vậy sẽ sai lầm nếu cứ mãi nhớ về chiến thắng 1-0 trước Thái Lan tại King’s Cup hồi tháng 6. Ông cho biết: “Nếu tính lịch sử đối đầu trước đây thì VN gặp bất lợi hơn về kết quả so với Thái Lan. Ý nghĩa duy nhất của chiến thắng ở King’s Cup là thay đổi sự bất lợi đó. Các cầu thủ của tôi sẽ tự tin hơn. Chiến thắng sẽ gieo cho các cầu thủ, những thế hệ kế tiếp niềm tin. Thái Lan là đối thủ hoàn toàn có thể chơi được, không có gì phải ngại cả”. Dấu ấn lớn nhất của HLV Park Hang-seo khi đến VN là làm biến mất căn bệnh sợ người Thái và chuyển ngược sang đối phương. Ở các giải đấu trẻ U.15, U.18, đến đội tuyển nam hay nữ, tại Mỹ Đình hay ở Thái Lan thì đối thủ đều phải ôm hận với thất bại. Ông tin rằng VN sẽ không việc gì phải sốt ruột: “Mọi trận đấu hay giải đấu đều có áp lực cả. Huống hồ là giải lớn và ý nghĩa như vòng loại World Cup 2022 khi VN đá trận mở màn trên sân đối phương. Nhưng tôi đã làm nhiều giải rồi. Gần đây mọi đội bóng của Thái gặp VN đều thua. Tôi biết Thái Lan rất muốn thắng VN và chuẩn bị nhiều. Họ vừa có HLV mới nên tôi nghĩ trận ngày 5.9 sẽ rất khó khăn với người Thái. Tôi và cầu thủ sẽ chuẩn bị trận đấu thật bình tĩnh, tập trung nhất. Chưa biết kết quả thế nào, nhưng cả đội sẽ thi đấu với tinh thần VN, tinh thần chiến binh để gặt hái kết quả tốt nhất”. Đội trưởng Quế Ngọc Hải tự tin tuyển VN sẽ giành chiến thắng Áp đảo khí thế người Thái Tuyển VN tập luyện trước “đại chiến” HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo Việc ông Park đập bàn trước hàng loạt phóng viên Thái có thể coi là cách xả mối bực cho VN sau những trò “bơm hơi” quá lố của truyền thông Thái Lan. Nhưng sâu xa hơn, chính là áp đảo khí thế. Đó là điều chưa một HLV VN nào làm được trong những cuộc đối đầu với Thái Lan. Chúng ta tôn trọng nhưng không sợ Thái Lan. Còn nếu họ không tôn trọng, ta sẽ bắt họ phải tôn trọng. Đội hình dự kiến tuyển VN (3-4-3): Đặng Văn Lâm (thủ môn); Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng (trung vệ); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Trọng Hoàng; Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (tiền vệ), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Anh Đức (tiền đạo). Khi quay trở lại yếu tố chuyên môn, ông Park lại rất tinh tường: “Chanathip Songkrasin là một trong những cầu thủ tài năng của Thái Lan đang chơi bóng tại Nhật Bản. Tôi đã xem cậu ấy chơi tại Asian Cup 2019. Songkrasin có thể hình không cao lớn nhưng kỹ thuật rất tốt và đá tốt cả hai chân. Cầu thủ này di chuyển không bóng và xâm nhập khoảng trống rất lợi hại, kết hợp tốt với các đồng đội. Thái Lan có nhiều cầu thủ tốt, trong đó Songkrasin là một trong những ngòi nổ nguy hiểm nhất”. Ngồi bên cạnh, đội trưởng Quế Ngọc Hải tự tin: “Thái Lan vừa bổ nhiệm tân HLV Nishino Akira. Hiện các cầu thủ Thái Lan rất muốn chứng tỏ với HLV mới bằng cách thi đấu tốt trận đầu tiên. Đó là tinh thần và động lực tốt dành cho họ. Tỷ lệ cược 5.9, 19 giờ: Thái Lan - VN: Thái Lan chấp nửa, thắng 8 19 giờ 30: Indonesia - Malaysia: Indonesia chấp nửa, thắng 8. (Nguồn: Asian Bookie) Đặc biệt, các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài có vai trò rất quan trọng với tuyển Thái Lan. Tôi nghĩ đó là điểm mạnh của Thái Lan ở trận này. VN đã có 10 ngày chuẩn bị. Hiện tại, tất cả cầu thủ đang rất sẵn sàng. Chúng tôi có tâm lý rất thoải mái và tự tin cho trận chiến này. Tuyển VN sẽ vào sân với tinh thần cao nhất và khát khao chiến thắng. Chắc chắn hai đội sẽ đem đến nhiều cảm xúc và sẽ cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hay”. “Thất bại sẽ khiến Thái Lan quyết tâm hơn” HLV Nishino Akira nhấn mạnh: “Đây là trận ra mắt của tôi, dù không có nhiều thời gian chuẩn bị nhưng chúng tôi rất sẵn sàng cho trận đầu tiên. Tôi có xem lại trận thua VN tại King’s Cup. Chúng tôi có một đội bóng giỏi, chơi ngang ngửa và trận đấu đó cả hai đội đều chơi tốt. Vấn đề là khâu dứt điểm. Thái Lan tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành công. Dứt điểm ở một phần ba sân đối phương là vấn đề không chỉ của Thái Lan mà là bóng đá châu Á khi thiếu những chân sút giỏi. VN đã tiến bộ nhiều so với quá khứ. Họ có một tập thể trẻ trung và giàu ý chí. Nhưng chính thất bại ở King’s Cup, sức ép chiến thắng sẽ giúp Thái Lan quyết tâm và có động lực mạnh mẽ hơn. Tôi tin rằng tất cả cầu thủ Thái Lan đều rất muốn thắng VN để phân định ai mới là số 1 Đông Nam Á”. Tiểu Bảo Truyền hình BáoThanh Niênsẽ bình luận trực tiếp trước trận đấu Thái Lan và VN từ 17 giờ 30 - 18 giờ 55 hôm nay (5.9) với sự tham gia của nhà báo Huỳnh Sang, nhà báo Quang Tuyến và MC Hoàng Nam, đồng thời sẽ nối cầu truyền hình với biên tập viên Trần Tuấn Anh đang tác nghiệp ở sân Thammasat, Bangkok (Thái Lan). Đồng hành với chương trình là Công ty TNHH nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa và Công ty truyền thông và đầu tư Nam Hương. Chương trình được phát trực tiếp trên trang web BáoThanh Niên(www.thanhnien.vn), trên Facebook, fanpage Báo Thanh Niên và kênh YouTube Thể thao 360 do Báo Thanh Niên quản lý. T.K Ý kiến VN có thể ghi bàn trước Tuyển Thái Lan dưới triều đại HLV Nishino sẽ mang một diện mạo khác so với King’s Cup, nhất là khi chúng ta chưa biết họ sẽ dùng vũ khí bí mật gì, có thể pressing đánh phủ đầu. Do vậy VN phải chơi phòng ngự phản công. Tôi tin nếu triển khai tốt lối đá, VN có thể sẽ ghi bàn trước, nhưng trận này sẽ hòa 1-1. HLVTrần Minh Chiến Khó có bàn thắng vì 2 đội quá hiểu nhau Cả VN và Thái Lan đều thận trọng nên chưa chắc trận đấu sẽ diễn ra với tốc độ nhanh. Tương quan lực lượng không chênh nhau là bao. Hơn thế cầu thủ hai đội đã quá hiểu nhau nên thế trận sẽ “nóng” ở trung tuyến. Sự ghìm nhau chặt chẽ này khiến trận đấu có tỷ số hòa không bàn thắng. HLV Trần Công Minh Văn Toàn sẽ phá lưới Thái Một trận đấu cực kỳ khó khăn cho tuyển VN. Thái Lan sẽ coi thất bại ở King’s Cup như một bài học đắt giá để có sự phòng bị kỹ càng cho trận tái đấu rất quan trọng này. Vì thế VN chủ yếu tận dụng những đường phản công tốc độ để gây khó cho đối phương. Nhiều khả năng Văn Toàn sẽ ghi bàn cho VN. Kết quả hòa 1-1. HLV Đặng Phương Nam Sẽ dành cho VN sự bất ngờ Điểm mạnh trong lối chơi của VN là di chuyển linh hoạt kết hợp với kỹ thuật khéo léo và phối hợp nhóm ăn ý. Nhưng lần này Thái Lan có đầy đủ trụ cột và hơn cả là niềm tin của cầu thủ đối với HLV người Nhật Bản. Tôi nghĩ ông Nishino sẽ có một kế sách đặc biệt với những miếng đánh bất ngờ dành cho VN. Dĩ nhiên Thái Lan sẽ thắng. Cựu danh thủ Kiatisak(Thái Lan) Lan Phương - Tây Nguyên