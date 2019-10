Vòng loại World Cup 2022: Đức Huy thay Tuấn Anh, Tiến Linh thế chỗ Công Phượng

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN Không cần mạo hiểm Tuấn Anh Trong buổi họp báo diễn ra chiều qua, HLV Park Hang-seo cho biết đã không đăng ký Tuấn Anh trong danh sách 23 cầu thủ chính thức lên AFC. Ông lý giải: “Tôi sẽ giữ chân cho cậu ấy, không sử dụng ở trận đấu này. Tuấn Anh rõ ràng là cầu thủ giỏi, nhưng tôi nghĩ những tiền vệ còn lại đều là những cầu thủ tài năng. Bây giờ chưa thể nói ai sẽ thay thế Tuấn Anh. Huy Hùng, Đức Huy, Quang Hải đều có thể... Đúng là việc thiếu Tuấn Anh sẽ là tổn thất cho đội tuyển nhưng chúng tôi có những cầu thủ giỏi có thể chơi được vị trí cậu ấy để lại. Tôi đang xây dựng phương án kéo Quang Hải về đá vị trí đó”. Phát biểu về trận gặp Indonesia, ông Park nói: “Ngày 10.10 vừa rồi, chúng tôi đã có trận đấu với đối thủ khó khăn là Malaysia trên sân nhà và thắng 1-0. Lần này, sang làm khách trên sân Indonesia, đội chủ nhà dựa rất nhiều vào cầu thủ nhập tịch, đặc biệt là hàng tấn công. Chúng tôi sẽ phải đá xa nhà, nhiều cầu thủ cần thời gian hồi phục nên toàn đội sẽ phải rất cẩn thận, chú tâm và tập trung tối đa vào trận đấu”. Thắng để gây áp lực lên UAE Về lý thuyết, nếu thắng VN thì Indonesia vẫn còn cơ hội mong manh đi tiếp. HLV Simon McMenemy xem như đây là trận đấu sống còn với sự nghiệp của ông bởi nếu thua nhiều khả năng vị thuyền trưởng Indonesia sẽ bị cách chức. HLV Simon McMenemy nói: “Tôi rất tôn trọng đội tuyển VN. Các bạn là tập thể gắn bó, chơi với nhau suốt một thời gian dài. Muốn thắng VN, Indonesia sẽ phải lao động cật lực. VN đang tiến bộ rất nhanh với chiến thuật mới, con người mới, đang mở ra chương mới thành công. Các bạn là tập thể mạnh mẽ với khả năng tổ chức lối chơi rất tốt, tinh thần thi đấu rất cao. Điều đó cho thấy sự quan trọng trong việc xây dựng cấu trúc hợp lý cho đội tuyển quốc gia. Tôi hy vọng Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) nhìn vào VN để làm sao cầu thủ Indonesia có được trạng thái tốt nhất khi lên tập trung đội tuyển”. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo tỏ ta điềm tĩnh: “Malaysia và Indonesia, mỗi đội có một màu sắc khác nhau, không thể so sánh. Malaysia được xây dựng từ tính gắn kết của những cầu thủ nước họ. Indonesia xây dựng đội tuyển chơi bóng theo kiểu riêng, nhiều cầu thủ nhập tịch đến từ Hà Lan, Nigeria, Brazil... theo tôi biết là khoảng 5 người. Indonesia tập trung tấn công khá nhiều nhờ các ngoại binh. VN phải cẩn thận. Đội bạn có cầu thủ số 7 (Ramdani - PV) đá phạt khá tốt. 4 cầu thủ hàng công đều nhập tịch như số 9 (Beto), số 10 (Stefano), số 15 (Ricky), số 17 (Irfan). Chúng tôi sẽ chơi tấn công để chiến thắng nhằm gây áp lực lên UAE. Thắng bao nhiêu bàn không quan trọng, miễn là thắng vì đá sân khách”. Trong buổi họp báo, tiền đạo Văn Toàn cũng nhận định: “Thực lòng, tôi thấy mình thi đấu chưa tốt ở trận gặp Malaysia. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội ra sân và thể hiện được phong độ tốt nhất của mình. Tôi không có gì phải căng thẳng quá. Ngược lại, tôi rất háo hức chờ đợi cơ hội được ra sân và chơi thật tốt, ghi bàn vào lưới Indonesia. Tôi và cả đội đều xác định chơi đúng như những gì được chuẩn bị. Tôi tin VN sẽ chơi tốt và đánh bại Indonesia”. “Đột nhập” Sân Kapten I Wayan Dipta trước trận Indonesia-Việt Nam HLV Park Hang-seo đăng ký Văn Kiên, Xuân Mạnh Tại buổi họp kỹ thuật chiều 14.10, tuyển VN đăng ký danh sách 23 cầu thủ với 2 thay đổi. Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Trọng Hùng ngồi ngoài, thay bằng Phạm Xuân Mạnh và Trần Văn Kiên. Văn Kiên sẽ phải cạnh tranh cùng Vũ Văn Thanh, một cầu thủ cũng đang rất háo hức được ra sân đấu với Indonesia. Đội hình dự kiến: Văn Lâm; Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng; Trọng Hoàng, Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu; Văn Toàn, Anh Đức, Công Phượng. Bình luận: Tốc độ của Văn Toàn HLV Park Hang-seo rất đặc biệt. Mỗi cuộc họp báo trước trận đấu, ông thường dẫn theo một cầu thủ khác nhau. Hiếm cầu thủ nào được cùng ông dự họp báo 2 lần trong một giải đấu. Lần này cũng vậy, trước trận gặp Indonesia, HLV Park đã chọn Văn Toàn để cùng dự họp báo. Nếu theo dõi kỹ các lần chọn cầu thủ họp báo của thầy Park, đều có thể thấy rằng không phải ngẫu nhiên, mà ông luôn gửi niềm tin vào cầu thủ mà ông chọn. Đá với Indonesia, thầy Park đặt niềm tin vào Toàn bởi kỳ vọng cầu thủ HAGL sẽ tỏa sáng với tốc độ và kỹ năng dứt điểm của mình. Indonesia đang ở thế đường cùng. Không thắng VN, HLV trưởng Simon McMenemy có thể bị sa thải, vì thế đội chủ nhà sẽ nôn nóng dâng cao đội hình chơi tấn công. Do đó HLV Park Hang-seo đã nhắm đến phương án phòng ngự chặt, phản công nhanh để đánh úp đối thủ. Với lối đá “hồi mã thương” này, Văn Toàn sẽ là mũi chủ công lợi hại nhất, bởi Toàn rất nhanh trong những pha đua tốc độ và dứt điểm tốt. Chọn Văn Toàn, ông Park trao niềm tin và kỳ vọng vào “đứa con của thần gió” sẽ giúp tuyển VN lần đầu thắng Indonesia trên sân khách. Lê Hải Cựu tiền vệ Trương Việt Hoàng: VN sẽ thắng với bàn thắng của Quang Hải, Anh Đức Ở thời điểm hiện tại, Indonesia không phải đối thủ của VN. 3 trận vòng loại World Cup 2022, họ thua Malaysia 2-3, thua Thái Lan 0-3 và gần đây nhất là thảm bại trước UAE với tỷ số 0-5. Điều này chứng tỏ họ đang khủng hoảng về lối chơi, tấn công và phòng thủ đều có vấn đề. Dĩ nhiên, VN không thể nhập cuộc một cách chủ quan vì khi không còn gì để mất, đối thủ sẽ chơi một trận sống còn với chúng ta. Vẫn phải giữ một cái đầu lạnh, tỉnh táo để xử lý tình huống. Thế mạnh của VN là chơi rất kỷ luật, tổ chức rất tốt, không bị rối loạn đội hình kể cả khi cam go nhất. Quang Hải và Anh Đức sẽ là tác giả 2 bàn thắng đem đến kết quả 2-0 cho VN.) HLV Vũ Hồng Việt: Phải giải quyết tốt bài toán tâm lý Tôi đã từng đưa quân sang Indonesia và cảm giác phải chiến đấu giữa “chảo lửa” ở nước bạn khá khủng khiếp. Khán giả Indonesia cổ vũ cực “nhiệt” và trận đấu gặp VN chắc chắn họ sẽ tạo ra một áp lực dữ dội từ khán đài. Tinh thần của đội bạn sẽ lên rất cao mà nếu không giải quyết tốt bài toán tâm lý, VN có thể sẽ rơi vào thế bế tắc. Nhưng tôi tin ông Park đã có sách lược hợp lý để đối đầu với đội bóng rất kỵ jeu này. Quang Hải sẽ lại tỏa sáng. Cậu ấy mang đầy đủ tố chất của một ngôi sao, làm thay đổi cục diện trận đấu. Nhật Duy(ghi)