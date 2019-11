[Vòng loại World Cup 2022] Việt Nam 0-0 Thái Lan: Trận cầu quyết định

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU Trận tái đấu giữa Việt Nam và Thái Lan vào tối nay mang tính chất quyết định đến hành trình của cả đôi bên tại vòng loại World Cup 2022. Nếu thắng, Việt Nam được 13 điểm và khẳng định ngôi đầu bảng G trước khi tiếp tục đấu 3 trận còn lại vào tháng 3 và tháng 6 năm sau. Ở phía ngược lại, HLV Nishino không còn đường lùi vì nếu thất bại tại Mỹ Đình, đội Thái sẽ có hai trận thua liên tiếp. Bị tụt xuống vị trí sâu của bảng G và dĩ nhiên cơ hội đi tiếp vòng loại thứ 3 khu vực châu Á bị co hẹp hơn bao giờ hết. Với người Thái, việc thua Việt Nam sẽ rất khó tiêu hóa nên “số phận” của ông Nishino có thể xem như “chỉ mành treo chuông”. Báo chí Thái còn nhận định, nếu Thái bại trận, ông Nishino có nguy cơ bị mất chức, bị sa thải, như cái cách mà Liên đoàn Bóng đá Thái Lan từng đối xử với HLV người Serbia Rajevac khi tuyển nước này thua thảm Ấn Độ ngay trận ra quân Asian Cup 2019. “Thái Lan giấu thông tin thì Việt Nam cũng giấu” Trưa qua, các phóng viên Việt Nam đã có phen “choáng váng” trước hành động của HLV Nishino tại cuộc họp báo trước trận. Thật không thể tin nổi khi vừa bước vào, ông thầy người Nhật đã giơ hai bàn tay rồi chụm lại thành hình trái tim, đưa về phía khán phòng đầy ắp người. Tuy nhiên, những thông điệp mà ông này gửi tới đối thủ Việt Nam lại đầy sức nặng: “Tôi thừa nhận thi đấu trên sân Mỹ Đình thì phải có thần kinh thép vì áp lực trên khắp các khán đài là vô cùng lớn. Nó rất khác với khi chúng tôi được chơi trên sân nhà, tạo sự an tâm rất lớn bởi hàng chục nghìn cổ động viên Thái Lan. Nhưng Việt Nam chớ nên coi thường chúng tôi. Trước một trận đấu có tính chất đặc biệt như thế này, Thái Lan không sợ hãi mà sẽ cố gắng dẹp bỏ mọi sức ép để tiến về phía trước. Chúng tôi đã sẵn sàng, đã chuẩn bị tốt nhất bằng mọi cách để không ra về tay trắng”. “Bao gồm cả cách tự thuê sân tập tại Hà Nội phải không, thưa ông?”, phóng viên đặt câu hỏi. HLV Nishino nói ngay: “Quyết định chọn sân ngoài của Thái Lan là rất sáng suốt vì rất có lợi cho cầu thủ của tôi. Chúng tôi cần sự riêng tư và hơn nữa tôi có sự thay đổi về nhân sự, điều chỉnh về chiến thuật mà hoàn toàn không muốn báo chí nắm bắt được. Thay đổi thế nào thì cứ vào trận, mọi người sẽ biết”. Một lát sau, HLV Park Hang-seo bình luận về vấn đề này: “Việc người ta giấu thông tin cũng là lẽ thường. Thói quen chung này đâu chỉ riêng đội Thái Lan mà tất cả các đội trên thế giới . Như Việt Nam cũng tập kín vì không muốn tiết lộ thông tin quan trọng ra ngoài. Chuyện này không có gì là to tát cả. Thái Lan giấu thì Việt Nam cũng giấu. Nhưng chúng tôi đã tìm hiểu và phân tích kỹ về cầu thủ Thái từ trước chứ không phải đợi đến khi họ sang Việt Nam”. Tuấn Anh (14) sẽ tiếp tục được giao nhiệm vụ bắt chết “Messi Thái” Chanathip trong trận đấu này Ảnh: Độc Lập Ông Park nói tiếp: “Tôi không biết chính xác phong độ của cầu thủ Thái Lan lúc này như thế nào nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ nhất. Tôi không muốn tạo áp lực lên cầu thủ của mình vì tôi sợ sức ép sẽ làm triệt tiêu năng lực của họ. Nhưng cầu thủ Việt Nam nhận thức được rõ tầm quan trọng của trận đấu. Nhìn vào mắt họ, tôi thấy rõ sự quyết tâm. Bóng đá Việt Nam có đặc trưng riêng, vừa có tiềm lực vừa có tinh thần. Đặc trưng này sẽ được phát huy ở trận gặp Thái. Ông Nishino muốn thắng ư, không dễ”. Vẫn phải xem nhau như đại kình địch Chắc chắn chúng tôi đã biết khiếm khuyết của đội Thái Lan nằm ở đâu. Hãy chờ xem HLV Park Hang-seo Hai ông thầy đều đến từ vùng Đông Á đã tìm hiểu rất kỹ về nhau, thậm chí thấu cảm được cả triết lý bóng đá mà “đối thủ” đang áp dụng. Ông Park cho rằng dưới thời HLV Nishino, Thái Lan sử dụng rất thành thục lối chơi bóng ngắn. Trận gặp UAE, Thái Lan tập trung vào các trụ cột của hàng tấn công gồm Chanathip, Supachok, Ekanit và có Dangda cắm chốt ở phía trên. Họ phối hợp rất tốt với nhiều đường chuyền trung lộ, cự ly ngắn. Nếu quan sát qua video, cứ nghĩ Thái Lan đá 3 trung vệ nhưng không phải, họ đá với sơ đồ 4-2-3-1. Thái Lan đã bộc lộ điểm yếu ở trận thua Malaysia khi hàng thủ tạo ra các lỗ hổng. Nếu Việt Nam chơi đập nhả một, hai hoặc một, hai, ba thì Thái Lan sẽ lúng túng. Ông Park khẳng định: “Tôi không thể nói chính xác Việt Nam sẽ khai thác điểm yếu này như thế nào nhưng chắc chắn chúng tôi đã biết khiếm khuyết của đội Thái Lan nằm ở đâu. Hãy chờ xem”. “Ông sẽ tung Công Phượng ra từ đầu để anh ấy có cơ hội tỏa sáng chứ?”. Ông Park cười: “Có thể lắm chứ, Công Phượng sẽ tỏa sáng và ghi bàn vào lưới Thái Lan”. Hai ông thầy đều đến từ vùng Đông Á đã tìm hiểu rất kỹ về nhau, thậm chí thấu cảm được cả triết lý bóng đá mà “đối thủ” đang áp dụng. Ông Park cho rằng dưới thời HLV Nishino, Thái Lan sử dụng rất thành thục lối chơi bóng ngắn. Trận gặp UAE, Thái Lan tập trung vào các trụ cột của hàng tấn công gồm Chanathip, Supachok, Ekanit và có Dangda cắm chốt ở phía trên. Họ phối hợp rất tốt với nhiều đường chuyền trung lộ, cự ly ngắn. Nếu quan sát qua video, cứ nghĩ Thái Lan đá 3 trung vệ nhưng không phải, họ đá với sơ đồ 4-2-3-1. Thái Lan đã bộc lộ điểm yếu ở trận thua Malaysia khi hàng thủ tạo ra các lỗ hổng. Nếu Việt Nam chơi đập nhả một, hai hoặc một, hai, ba thì Thái Lan sẽ lúng túng. Ông Park khẳng định: “Tôi không thể nói chính xác Việt Nam sẽ khai thác điểm yếu này như thế nào nhưng chắc chắn chúng tôi đã biết khiếm khuyết của đội Thái Lan nằm ở đâu. Hãy chờ xem”. “Ông sẽ tung Công Phượng ra từ đầu để anh ấy có cơ hội tỏa sáng chứ?”. Ông Park cười: “Có thể lắm chứ, Công Phượng sẽ tỏa sáng và ghi bàn vào lưới Thái Lan”. Chúng tôi đã tìm hiểu thật kỹ lối chơi của ông Park để giành chiến thắng. Nhất định là vậy HLV Nishino Còn HLV Nishino lại có cách phát biểu theo phong cách “vừa đấm vừa xoa” như thế này: “Trong thời gian tôi đang làm việc ở Nhật Bản, khi nhận được lời mời của Thái Lan, tôi đã cảm nhận được bóng đá Việt Nam đang tiến bộ với những kết quả tích cực. Lúc tôi chính thức nhậm chức HLV đội Thái, tôi càng thán phục đội tuyển Việt Nam với phong độ đỉnh cao những trận đấu gần đây. Bóng đá Việt Nam đang có những bước tiến lớn và giành nhiều trận thắng trước đối thủ mạnh trong lẫn ngoài khu vực Đông Nam Á. Đó là điều tuyệt vời giúp bóng đá khu vực có tính cạnh tranh cao hơn, kích thích sự tiến bộ của mỗi đội tuyển. Còn HLV Nishino lại có cách phát biểu theo phong cách “vừa đấm vừa xoa” như thế này: “Trong thời gian tôi đang làm việc ở Nhật Bản, khi nhận được lời mời của Thái Lan, tôi đã cảm nhận được bóng đá Việt Nam đang tiến bộ với những kết quả tích cực. Lúc tôi chính thức nhậm chức HLV đội Thái, tôi càng thán phục đội tuyển Việt Nam với phong độ đỉnh cao những trận đấu gần đây. Bóng đá Việt Nam đang có những bước tiến lớn và giành nhiều trận thắng trước đối thủ mạnh trong lẫn ngoài khu vực Đông Nam Á. Đó là điều tuyệt vời giúp bóng đá khu vực có tính cạnh tranh cao hơn, kích thích sự tiến bộ của mỗi đội tuyển. Chỉ hơi tiếc là gần đây Thái Lan đã chịu những thất bại đáng tiếc trước các đối thủ cùng khu vực, trong đó có những trận thua Việt Nam. Nhưng chúng tôi không hề bi quan vì cầu thủ Thái rất có tiềm năng. Chúng tôi còn nhiều giải đấu để thể hiện bản thân và mang thành tích về cho tổ quốc. Tuy bóng đá Việt Nam là tấm gương tốt cho bóng đá Thái Lan học hỏi và cải thiện nhiều thứ nhưng hai chúng ta vẫn phải xem nhau như đại kình địch. Ở trận đấu vào tối 19.11, chúng tôi đã tìm hiểu thật kỹ lối chơi của ông Park để giành chiến thắng. Nhất định là vậy”. Một ngày trước trận gặp Thái Lan vào tối nay, ông Park cũng đã loại hai cầu thủ gồm trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn và tiền vệ Nguyễn Huy Hùng.