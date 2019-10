* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN HLV Tan Cheng Hoe muốn thay đổi lịch sử Văn Kiên, Xuân Mạnh không được đăng ký trận gặp Malaysia Hôm qua, HLV Park đã đăng ký với Liên đoàn Bóng đá châu Á danh sách 23 cầu thủ VN trận gặp Malaysia. Hai cầu thủ Trần Văn Kiên và Phạm Xuân Mạnh không có tên vì họ chưa hoàn toàn thích hợp với ý đồ chiến thuật của ông Park ở trận đấu này. Tuy nhiên, ngày 11.10, Kiên và Mạnh vẫn cùng đội sang Indonesia. Cả hai vẫn còn cơ hội thi đấu trận gặp đội chủ nhà ở lượt thứ 3 vòng loại World Cup 2022 ngày 15.10 bởi HLV Park sẽ gút lại một lần nữa danh sách 23 người. L.P Hai ngày trước trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe bất bình khi cho rằng đội của ông đang bị chính HLV Park Hang-seo “do thám” vì: “Chúng tôi tập ở sân do VFF bố trí, lại ngay trước cửa nhà ông Park. Vì thế chúng tôi có quyền lo ngại sẽ bị “lộ bài” nếu như “ai đó” ghi chép lại. Tôi đành phải cho cầu thủ tập khởi động chứ không dám tập chiến thuật”. Nhưng ông Tan đã nhầm, vào thời điểm đội Malaysia tập ở sân Trung tâm đào tạo trẻ, ông Park đã đưa đội VN sang sân Hàng Đẫy tập kín. Xin được nói rõ hơn, sau khi bị chính đội Malaysia theo dõi buổi tập cách đó 1 ngày, ông Park đã cực kỳ khó chịu nên đành phải thay đổi kế hoạch, đưa đội di chuyển đến nơi tập xa hơn. Nhắc lại chi tiết này để có thể hình dung phần nào sự “kình” nhau giữa hai nhà cầm quân mà lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía ông Park với 2 thắng, 1 hòa đều trên sân Mỹ Đình vào cuối năm ngoái. Hôm qua trong họp báo trước trận, ông Tan có vẻ muốn né câu hỏi trực diện từ một phóng viên: “Ông có thể lý giải tại sao ở AFF Cup 2018, Malaysia không thể thắng VN và thậm chí còn không ghi nổi bàn thắng nào? Điều đó có khiến đội của ông chùn chân trong trận đấu tối 10.10?”. Ông Tan đáp: “Trong lịch sử cầm quân của mình, đúng là tôi hai lần thất bại trước ông Park đều ở Mỹ Đình, để thua 3 bàn. Nhưng trong bóng đá không ai nói trước được điều gì. Bất chấp những gì đã xảy ra trước đây, tôi vẫn lạc quan, tự tin và hướng đến kết quả tốt nhất. Malaysia đang giữ sự tập trung cao độ và chuẩn bị kỹ càng nhất về mọi mặt khi đối đầu với VN. Không chỉ phô diễn một lối chơi đẹp, một phong cách hay mà Malaysia còn nhắm tới sự kỳ diệu về tỷ số, tạo đà để tiến sâu hơn ở vòng loại World Cup. Dĩ nhiên trước một VN đang đạt phong độ tốt nhất thì nhiệm vụ của chúng tôi càng trở nên khó khăn. Nhưng có cái gì là không thể? Đánh bại VN. Tại sao không!”. HLV Tan Cheng Hoe quả quyết: “Sau khi đăng quang khu vực, bóng đá VN còn có thêm một số thành công khác nữa. VN luôn thi đấu rất tốt trên sân nhà. Vì thế chúng tôi cần làm việc nhiều hơn để không bị đánh bại. Malaysia đã nhập tịch một số cầu thủ đến từ các nước châu Phi. Họ có thể trạng rất tốt và hòa nhập nhanh với đội. Nhưng Malaysia cũng có những thay đổi nhất định và thay đổi như thế nào, mọi người sẽ biết khi chúng tôi tiếp cận trận đấu. Kết quả sẽ tốt nhất khi Malaysia ra về. Nên nhớ rằng, Malaysia vừa thắng giao hữu Sri Lanka với tỷ số rất đậm là 6-0”. “Không được phép Xao nhãng dù chỉ 1 giây” Bố trí lối đi riêng cho 1.000 khán giả Malaysia ở sân Mỹ Đình Theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Lê Hoài Anh, vào tối 10.10, sẽ có khoảng 1.000 CĐV Malaysia có mặt ở sân Mỹ Đình và được bố trí lối đi, chỗ ngồi riêng trên khán đài. Để đảm bảo an toàn cho khán giả đội khách, VFF và cơ quan công an sẽ điều riêng lực lượng an ninh ở khu vực chỗ ngồi của họ. Hôm nay, VFF sẽ phân phối vé cho các nhóm CĐV VN và bán trực tiếp 500 vé tại trụ sở VFF cho đối tượng thương binh, cựu chiến binh. Tuy nhiên từ sáng sớm qua, có khá đông người tự xưng là thương binh đến trước cổng VFF gây hỗn loạn. L.P HLV Park Hang-seo đặc biệt chú ý đến 3 nhân vật mà ông nhận định là nguy hiểm nhất phía đội bạn. Thứ nhất là tiền đạo gốc Gambia - Sumareh. Cầu thủ này đã chứng minh được năng lực của mình với hai pha lập công quan trọng trong trận thắng Indonesia 3-2 ở vòng loại World Cup 2022. HLV Park Hang-seo đặc biệt chú ý đến 3 nhân vật mà ông nhận định là nguy hiểm nhất phía đội bạn. Thứ nhất là tiền đạo gốc Gambia - Sumareh. Cầu thủ này đã chứng minh được năng lực của mình với hai pha lập công quan trọng trong trận thắng Indonesia 3-2 ở vòng loại World Cup 2022. Ông Park đã dành những lời có cánh cho các học trò của ông Tan: “Nếu như Sumareh có tốc độ, khéo léo, khả năng săn bàn tốt thì Syafiq Ahmad có vai trò chủ đạo trong lối chơi của Malaysia. Anh ta có khả năng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm trong phạm vi hẹp rất tốt. Safawi Rasid nhanh nhẹn, lối đá có tính bất ngờ cao và khả năng đột phá rất tốt. Rõ ràng so với AFF Cup 2018, Malaysia đã có một số khác biệt. Họ có thêm cầu thủ nhập tịch đang chơi rất hay. Lối chơi của Malaysia ổn định và an toàn hơn. Tuyến tiền vệ đã mạnh hơn so với năm trước. Cánh phải tỏ ra lợi hại với những pha lên bóng tốc độ cao và những cú tạt khá nguy hiểm. Tỷ lệ ghi bàn của Malaysia khá cao trong những trận đấu vừa qua”. Vậy VN sẽ khắc chế đối phương bằng cách nào? Ông Park trả lời: “Phải rất tập trung, linh hoạt trong tấn công và phòng ngự. Tôi không cho phép cầu thủ mình xao nhãng dù chỉ 1 giây, cũng như không được phép chủ quan. Cá nhân tôi khi chuẩn bị cho các trận đấu không bao giờ ỷ lại vào thành tích đối đầu trước đây. Tất cả đều đã là quá khứ. Không nên quá dựa vào những gì mình đã làm được để đánh giá đối thủ hiện tại. Tôi không chắc chắn 100% nhưng chúng ta có thể cố gắng đạt được những gì tốt nhất”. Ông Park cũng chia sẻ về hai cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu: “Công Phượng ít được ra sân tại Bỉ nhưng vẫn tập luyện đầy đủ. Kết quả kiểm tra thể lực, Phượng đang rất khỏe, không có chấn thương, chỉ cần thích ứng chênh lệch múi giờ là ổn. Điều tôi lo nhất là Phượng không được thi đấu nên không rõ cảm giác bóng thế nào. Văn Hậu cũng khỏe, không bị chấn thương và mới đây cậu ấy được thi đấu ở đội U.21 Heerenveen. Tôi nghĩ rằng, nhân sự đội tuyển vậy là tạm ổn. Chúng tôi chỉ còn chờ ra sân, chiến đấu và chiến thắng”. Trong buổi họp báo có một chi tiết khá thú vị ở phần phát biểu của Đỗ Hùng Dũng khi anh đề nghị các cổ động viên đừng nên dùng… kèn vuvuzela nữa. “Âm thanh chói tai của nó gây ra những tiếng động quá ồn, rất điếc tai mà anh em trên sân nhiều khi rất khó khăn trong việc trao đổi chiến thuật. Những vấn đề còn lại như phải đối đầu với cầu thủ gốc gác ngoài Đông Nam Á, chúng tôi tin thầy Park sẽ có những điều chỉnh phù hợp. Tôi cho rằng tinh thần là yếu tố quyết định giúp VN chiến thắng. Tinh thần tốt, VN có thể vượt qua mọi khó khăn. Đây thực sự là cuộc chiến không khoan nhượng của nhà vô địch và á quân AFF Cup”, Hùng Dũng nói.