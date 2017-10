Vòng luẩn quẩn của VFF

Điều lệ giải V-League và hạng nhất 2011 vừa mới ban hành chưa ráo mực đã có một số bất cập. Bởi trong quy định về việc lên xuống hạng, ngoài tiêu chí 2,5 suất xuống hạng dành cho các đội xếp thứ 12 đến 14 V-League và 2,5 suất thăng hạng dành cho các đội đứng 3 hạng đầu giải hạng nhất, ban tổ chức còn “thòng” thêm rằng: Có 3 trường hợp xác định đội lên xuống hạng như sau: 1/Có 9 đội ở giải hạng nhất trở xuống chuyển đổi lên chuyên nghiệp sẽ chỉ có 1 đội V-League xếp cuối cùng xuống hạng, đội đứng đầu hạng nhất thăng hạng, còn lại đội hạng 13 V-League và thứ nhì giải hạng nhất đá play-off; 2/Có 10-12 CLB hạng nhất chuyển đổi sang chuyên nghiệp thì có 2 đội xuống hạng và 2 đội lên hạng, không có trận play-off; 3/Có 13-14 đội hạng nhất chuyển đổi lên chuyên nghiệp, có 2 đội xuống hạng và 2 đội lên hạng, đội thứ 12 V-League sẽ đá play-off với đội thứ 3 giải hạng nhất để xác định đội chơi V-League và đội chơi hạng nhất mùa bóng 2012. Thời điểm cuối cho các CLB chuyển đổi là 31.7.

Đưa ra các trường hợp cụ thể này, VFF tiếp tục lặp lại những hạn chế hệt như mùa rồi, chỉ có điều thời gian chuyển đổi sớm hơn 1 tháng. Năm rồi, cũng chính quy định phụ thuộc vào thái độ đội khác như thế này khiến cho các đội như Than Quảng Ninh (đội xếp nhì giải hạng nhất) dù đủ tiêu chuẩn lên hạng, nhưng không thể lên hạng trực tiếp hay SQC Bình Định (xếp thứ ba đủ tiêu chuẩn đi play-off cuối cùng mất luôn suất đá vớt) chỉ vì phụ thuộc vào các đội hạng nhất khác không chuyển đổi lên chuyên nghiệp. Những đội như Tiền Giang, Cần Thơ, Quảng Nam… năm rồi không mặn mà lên chuyên nghiệp vì VFF quy định CLB V-League bắt buộc phải chuyển đổi ngay năm 2010, còn CLB hạng nhất thời hạn chót là năm 2014. Chính vì vậy một khi không có động lực lên hạng và quá trình thi đấu cũng không đạt kết quả cao thì các đội này không cần phải chuyển đổi. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến Than Quảng Ninh và Bình Định, đồng thời giúp Navibank ở giải V-League thoát hiểm vì lẽ ra xuống hạng trực tiếp thì đội này ung dung đi play-off và dĩ nhiên thuận lợi hơn rất nhiều so với đội hạng nhất Than Quảng Ninh, thay vì lên trực tiếp lại bị đẩy đi play-off nên bị ức chế tâm lý.

Việc bắt một đội đã phấn đấu cật lực có thứ hạng cao lại phải phụ thuộc đội khác có chuyển đổi hay không không chỉ là nghịch lý mà còn là cơ hội để nảy sinh tiêu cực. VFF chỉ cần quy định như ban đầu 2,5 suất lên và 2,5 xuống hạng, nhưng yêu cầu trong 2,5 đội hạng nhất đủ thông số chuyên môn lên hạng, đội nào chưa chuyển đổi lên chuyên nghiệp thì nhường suất cho đội hạng nhất khác đã chuyển đổi có thứ tự tiếp theo. Như thế các đội sẽ buộc phải căng sức đá để có vị trí cao và nếu muốn lên V-League phải tích cực chuyển đổi lên chuyên nghiệp, góp phần làm cho giải gay cấn và công bằng hơn.

Đỗ Đức