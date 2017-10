VPF đạt được thỏa thuận thương quyền truyền hình với AVG

(TNO) Trưa ngày 23.4, Công ty cổ phần viễn thông và truyền thông An Viên (AVG) đã có công văn thỏa thuận sẽ chuyển giao thương quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

VPF cam kết sẽ đem về cho Bóng đá Việt Nam tối thiểu 50 tỉ đồng/năm - Ảnh: Ngô Nguyễn

Buổi họp có sự tham dự của ba bên, bao gồm bên A là AVG do Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vũ làm đại diện, bên B là VPF do Chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng làm đại diện và bên C là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) do Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng làm đại diện.

Ông Lê Hùng Dũng (VFF): "Mọi chuyện đã diễn ra rất tốt đẹp. Hy vọng đây sẽ là bước tiến tốt cho Bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hy vọng phía VPF sẽ thực hiện đúng với những cam kết do mình đưa ra...". Ông Võ Quốc Thắng (VPF): "Hiện tại chúng tôi đang cố gắng sẽ đạt được con số 30 tỉ đồng trong thời gian còn lại của mùa giải năm nay. 50 tỉ là của mùa giải 2013. Cho đến thời điểm này đã có gần 10 doanh nghiệp đến đăng ký hợp tác với VPF...".

Buổi họp đã diễn ra khá suôn sẻ, các bên không gặp vướng mắc gì để đi đến thỏa thuận chuyển giao bản hợp đồng thương quyền truyền hình làm tốn nhiều giấy mực trong thời gian qua.

Dưới đây là biên bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng thương quyền các giải bóng đá theo Hợp đồng 08/HĐ/2010/VFF-AVG cho phía VPF:

Trên cơ sở công văn số 69/TTAV-CV ngày 21/4/2012 của AVG gửi VPF, sau khi trao đổi, thảo luận với mục tiêu tất cả vì sự phát triển của bóng đá VN, các bên thống nhất ký kết thực hiện các nội dung sau:

Điều 1. Bên A đồng ý thanh lý toàn bộ hợp đồng số 08/HĐ/2010/VFF-AVG đã giữa bên A và bên C trên cơ sở cam kết của bên B về việc khai thác bản quyền truyền hình các giải đấu do bên B được ủy quyền tổ chức với giá trị tối thiểu 50 tỷ đồng/năm (Năm mươi tỷ đồng một năm) kể từ năm 2013 trở đi để tăng nguồn thu cho bóng đá VN.

Bên B có trách nhiệm làm việc với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài truyền hình kỹ thuật số (VTC) để thực hiện việc phát hình rộng rãi phục vụ đông đảo người hâm mộ trên cơ sở tôn trọng những thỏa thuận của bên A với các đài này.



Biên bản thỏa thuận giữa ba bên AVG - VFF - AVG

Điều 2. VFF và VPF ghi nhận đóng góp của AVG trong thời gian qua đã giúp nâng giá trị thương quyền truyền hình của bóng đá VN.

Điều 3. VPF cam kết sẽ làm tốt nhất để xây dựng, nâng cao chất lượng các giải bóng đá do công ty được ủy quyền tổ chức.

Căn cứ các nội dung thống nhất trên đây, các bên sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật, của VFF để tạo điều kiện cho VPF có thể triển khai việc khai thác thương quyền truyền hình ngay từ vòng đấu thứ 15 của giải bóng đá chuyên nghiệp VN.

Biên bản thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi các bên chính thức ký kết các văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng thương quyền các giải bóng đá theo hợp đồng 08/HĐ/2010/VFF-AVG.

