VPF mổ xẻ công tác trọng tài

(TNO) Chiều ngày 12.2, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí định kỳ lần 2 tại Hà Nội.

VPF và buổi gặp gỡ báo chí định kỳ lần 2 tại Hà Nội chiều 12.2 - Ảnh: VPF

Tại buổi gặp gỡ, đại diện VPF và ban tổ chức giải V-League 2015 đã nhận được nhiều câu hỏi của giới truyền thông về công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2015.

Một trong những vấn đề nổi cộm trong vài ngày qua là công tác trọng tài làm nhiệm vụ tại giải đấu, Trưởng ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Văn Mùi khẳng định, những trọng tài mắc lỗi trong việc điều khiển trận đấu đều sẽ phải nhận hình phạt thích hợp.

"Tất cả các lỗi trọng tài mắc phải chúng tôi đều sẽ có chế tài xử phạt tùy theo mức độ lỗi nặng hay nhẹ. Còn về việc phân công các trọng tài làm nhiệm vụ tại trận đấu, cho tới nay không có một nguyên tắc nào về việc trọng tài đã mắc sai sót trong việc điều khiển trận đấu có sự tham gia của một đội bóng thì lần sau sẽ không được điều khiển trận đấu có đội đó tham gia nữa".

Liên quan tới sự cố "bẻ còi" tại sân Chi Lăng, mặc dù ban kỷ luật VFF đã phải sử dụng hết tất cả băng hình nhưng vẫn không thể xác định tình huống "bẻ cờ" của trợ lý Trương Đình Chiến là đúng hay sai.



Trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc - Ảnh: VPF

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng giải cho rằng, do góc máy quay đặt ở vị trí không thuận lợi để xem xét rõ ràng tình huống đó. "Do các máy quay giám sát trận đấu đặt ở ngang vạch 16m50 nên ở tình huống đó, nhưng do góc nhìn không thuận lợi và khoảng cách khá xa khiến chúng tôi không thể xác định chính xác", ông Ngọc nói.

"Đầu mùa giải năm nay VPF đã đầu tư riêng 1 phòng băng hình. Đồng thời, hàng tuần cũng có một đội ngũ chuyên kiểm tra lại chất lượng, thời gian của các băng ghi hình kỹ thuật từ các CLB gửi về cho ban tổ chức. Rất có thể trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cần phải nhờ tới sự tư vấn, giúp đỡ của các cơ quan có chuyên môn để băng ghi hình đạt chất lượng cao nhất", vị Trưởng giải này chia sẻ.

Một vấn đề khác cũng liên quan tới các trọng tài là việc công khai án kỷ luật đối với những "ông vua sân cỏ" mắc sai sót, ông Mùi cũng khẳng định ban trọng tài sẽ tuân thủ những nguyên tắc, khuyến cáo của AFC và FIFA.

"Các án kỷ luật này sẽ được chúng tôi giữ kín để tránh việc các trọng tài gặp phải vấn đề tâm lý, dẫn tới việc điều hành các trận đấu sau này không được đảm bảo một cách tốt nhất", ông Mùi nhấn mạnh.



Trưởng ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Văn Mùi - Ảnh: VPF

Đồng quan điểm về việc xử phạt với ông Mùi, Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường khẳng định: "Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Theo quan điểm cá nhân tôi, các án kỷ luật được đưa ra là hoàn toàn phù hợp. Đồng thời, khi đưa ra những hình thức xử phạt này, hội đồng kỷ luật không hề chịu sức ép từ bất cứ cá nhân, tổ chức nào".

Tại buổi họp báo, Trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc cũng gửi lời cảm ơn trực tiếp tới Thanh Niên Online khi đã nhanh chóng phản ánh về chất lượng mặt sân Vinh cũng như sân Lạch Tray không đảm bảo yêu cầu chuyên môn.

Đồng thời, ông Ngọc cũng nhấn mạnh trước khi vòng 9 diễn ra Ban tổ chức giải sẽ trực tiếp tới kiểm tra chất lượng mặt sân, nếu CLB không thể đáp ứng được các yêu cầu thì sẽ phải tổ chức trận đấu tại sân trung lập được ban tổ chức đồng ý theo đúng điều lệ giải và quy chế bóng đá chuyên nghiệp đã ban hành.



Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn - Ảnh: VPF

Đại diện của VPF, ông Phạm Ngọc Viễn (Tổng giám đốc) ghi nhận và cảm ơn những đóng góp, phản ánh của báo giới về những vấn đề xảy ra trong quá trình giải đấu diễn ra. Ngoài ra, ông Viễn cũng mong muốn giới truyền thông tích cực đăng tải, phản ánh thông tin nhiều hơn nữa để góp phần giúp giải đấu được thành công hơn.

Đỗ Hải

