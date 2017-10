VPF sẽ làm rõ vụ trọng tài nhận tiền

Dư luận về vụ một tổ trọng tài nhận bồi dưỡng khoảng 100 triệu đồng sau trận đấu lượt đi V-League đang được VPF thu thập thông tin làm rõ.

Mới đây, trong danh sách triệu tập tập huấn các giám sát trọng tài (TT) làm nhiệm vụ ở giai đoạn 2 V-League, một thành viên Ban TT úp mở rằng có những TT không được triệu tập lần này do đã nhận tiền từ CLB hoặc những người có quan hệ với CLB đó sau một trận đấu ở lượt đi V-League 2013. Tuy phía Ban TT từ chối không cung cấp tên tuổi chính xác, nhưng qua theo dõi danh sách làm nhiệm vụ của các TT được trang web của BTC cung cấp ở lượt đi cũng như tiết lộ của những người trong giới thì có thể sai phạm này thuộc về 4 TT và trợ lý TT cùng một địa phương. Cụ thể, có nguồn tin cho biết tổ TT này đã nhận khoảng 100 triệu đồng nhưng do phân chia không đều nên sự việc sau đó đổ bể. Thực hư của vấn đề này hiện đang được kiểm chứng và cũng chưa thể khẳng định các TT này có “nhúng chàm” hay không. Nhưng điều này trùng khớp với xác nhận của một thành viên Ban TT khác là vụ việc này đã rò rỉ cách đây khoảng 1 tháng. Do vậy để giữ kỷ cương, trước mắt lãnh đạo Ban TT đã cho dừng làm nhiệm vụ, không phân công tiếp tổ TT này từ sau vòng 7 đến nay.



Bên cạnh khán giả đông, bàn thắng nhiều, lượt đi V-League vẫn cộm lên

những sai phạm của trọng tài - Ảnh: Ngô Nguyễn

Qua tìm hiểu của Thanh Niên, được biết sau khi phát hiện vụ việc, Ban TT đã có tìm hiểu và đã có động thái yêu cầu các thành viên trong tổ TT này nếu có nhận phải nộp trả lại tiền. Ý định của Ban TT là muốn xử êm không làm lớn chuyện vì “một con sâu có thể làm đổ nồi canh”. Nhưng đây là sự việc nhạy cảm và nghiêm trọng, có dấu hiệu hệt như vụ các TT nhận tiền từng bị cơ quan điều tra phanh phui năm 2005, nên không thể xử lý theo kiểu đóng cửa bảo nhau được. Nhất là cách giải quyết vụ việc như vậy rất dễ dẫn đến hiện tượng bao che, nếu không lôi ra ánh sáng và không làm triệt để sẽ còn dung túng cho các TT này tiếp tục sai phạm.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cho biết VPF vẫn chưa nắm được đầy đủ sự việc này nhưng cũng đã đề nghị Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn và Trưởng BTC giải Trần Duy Ly làm việc với Ban TT để khẩn trương làm rõ. Nếu đúng phải chuyển hồ sơ lên lãnh đạo VFF, VPF và Ban Kỷ luật để xử lý kiên quyết, cần thiết phải mời cơ quan điều tra vào cuộc. Còn nếu không cũng phải có kết luận thỏa đáng để trả lại danh dự cho các TT này.

Gia Khiêm

