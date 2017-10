VPF sẽ xử nghiêm nếu có xin, cho điểm

Hội đồng quản trị VPF và BTC giải đã thống nhất sẽ loại khỏi giải đội bóng, quan chức lãnh đạo, HLV, cầu thủ... nếu có biểu hiện tiêu cực và sẽ không cho tham gia các giải đấu do VPF điều hành.

Hôm qua, Trưởng BTC V-League Trần Duy Ly nhấn mạnh: “Càng về cuối, bóng đá V-League càng diễn ra phức tạp. Ngoài Vicem Hải Phòng (HP) đang rất khó khăn và gần như không còn nhiều hy vọng trụ hạng, chúng tôi cũng sẽ có ý kiến với Kienlong Bank Kiên Giang (KG), Cao su Đồng Tháp (ĐT) và Khatoco Khánh Hòa, hiện là 3 đội đang ở nhóm cuối cũng như một vài đội khác, nếu để xảy ra tình trạng xin, cho điểm, thi đấu không trung thực ở những vòng cuối, VPF và BTC sẽ quyết tâm xử thật nghiêm”.



Kienlong Bank Kiên Giang liệu có thoát khỏi vòng xoáy xuống hạng? - Ảnh: Khả Hòa

Cái khó hiện nay theo ông Ly là có những mối quan hệ giữa các CLB hay cầu thủ, HLV với nhau không vì tài chính mà ở nhiều khía cạnh “ân tình” khác . Ông Ly cho biết: “Nếu là chuyện tài chính, BTC có thể nhờ công an vào cuộc để nắm bắt, nhưng chuyện đội này nhường điểm đội kia lại khác. Thực tế rất khó kiểm soát hết mối quan hệ của các CLB. Vấn đề này một phần phải dựa vào ý thức chuyên nghiệp của các đội bóng. Tuy nhiên, nếu những biểu hiện không bình thường, thiếu trong sáng bị dư luận phản ánh và các bộ phận chức năng của BTC thông báo vẫn là cơ sở để chúng tôi có hướng xử lý”. Được biết, Hội đồng quản trị VPF và BTC giải đã thống nhất sẽ loại khỏi giải đội bóng, quan chức lãnh đạo, HLV, cầu thủ... nếu có biểu hiện tiêu cực và sẽ không cho tham gia các giải đấu thuộc VPF điều hành

Để ngăn ngừa, theo ông Ly, BTC chiều qua 18.7 đã có mặt tại sân Lạch Tray để động viên HP thi đấu “sạch” bởi đội này bị dự đoán không còn nhiều động lực thi đấu và có thể sẽ trở thành “kho điểm” của các đội bóng nằm trong khu vực “đèn đỏ”. Đây cũng là lý do khiến nảy sinh những lo ngại, HP sẽ “buông” để các CLB khác kiếm điểm. Trong năm lượt đấu cuối, đối thủ của thầy trò HLV Lê Thụy Hải lần lượt sẽ là: Hà Nội T&T, Thanh Hóa (TH), Becamex Bình Dương (BD), KG và CLB Bóng đá Hà Nội. Ngoại trừ BD và TH “chân không tới đất, đầu không tới trời”, đã tương đối an toàn thì Hà Nội T&T và hai đội bóng còn lại đều cần điểm cho cuộc đua đến chức vô địch và trụ hạng.

Mới đây, nhà báo Nguyễn Công Khế, Ủy viên HĐQT VPF, người được giao sẽ chủ trì Ban đạo đức trong thời gian tới đã cùng một số thành viên trong ban có cuộc làm việc với lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an để bàn việc phối hợp phòng chống tiêu cực trong bóng đá, đặc biệt là trong 5 vòng đấu còn lại của V-League. Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an rất hoan nghênh và cho biết lực lượng phòng chống tội phạm ngành công an sẽ tích cực tham gia và sẵn sàng phối hợp với VPF để loại trừ các biểu hiện tiêu cực ra khỏi đời sống bóng đá, đặc biệt là việc cá độ, nhường điểm, móc ngoặc...

Phía ngành công an và VPF cùng nhất trí yêu cầu các thành viên BTC, lực lượng giám sát và trọng tài phải kiên quyết hơn với những biểu hiện không lành mạnh trên sân cỏ, có vấn đề là phải báo cáo ngay để có hướng xử lý mạnh với tiêu cực.

