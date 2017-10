VPF tăng mức hỗ trợ các CLB lên 23 tỉ ở mùa giải 2016

Hai cặp máu lửa ở lượt đầu V-League

Cũng trong hôm qua, VPF đã tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu cho 14 đội V-League, 10 đội hạng nhất và 24 đội thi đấu Cúp QG mùa bóng 2016. Đáng chú ý ở giải V-League, trong 7 cặp lượt trận đầu khởi tranh sau tết (ngày 20.2), sẽ có 2 cặp máu lửa giữa Sông Lam Nghệ An gặp Hải Phòng trên sân Vinh và Thanh Hóa (TH) gặp Hà Nội T&T. Nếu trận TH và Hà Nội T&T là kỳ phùng địch thủ hứa hẹn gay cấn thì trận đấu trên sân Vinh lại đặt trong tầm ngắm về an ninh và an toàn cho trận đấu bởi cổ động viên của đất Cảng sẽ kéo đến ủng hộ đội nhà. Các trận còn lại giữa ĐKVĐ Becamex Bình Dương gặp Cần Thơ, SHB Đà Nẵng gặp Đồng Tháp, Hà Nội gặp HAGL, Long An gặp QNK Quảng Nam, Than Quảng Ninh gặp Sanna Khánh Hòa BVN. Ở Cúp QG, vòng 1 khởi tranh ngày 2.4 có thay đổi thể thức khi vòng ngoài các đội đá một lượt trận, nhưng từ trận tứ kết trở đi sẽ đá 2 lượt gồm sân nhà và sân đối phương. Đáng chú ý ở vòng 1 là cặp đấu V-League sớm giữa SLNA gặp Sanna Khánh Hòa BVN, các cặp còn lại đều giữa các đội V-League và hạng nhất như HAGL gặp Viettel, Thanh Hóa - TP.HCM, QNK Quảng Nam - Huế, Bình Phước - Than Quảng Ninh... Mùa giải 2016 sẽ mở màn với trận Siêu cúp quốc gia giữa Becamex Bình Dương và Hà Nội T&T vào ngày 14.2... (L.P - T.K)