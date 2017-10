VTV gây sốc về bản quyền Euro: Ông nói xuôi, bà nói ngược

Chi tiết bản quyền truyền thông EURO 2012 của VTV Theo hợp đồng ký kết với UEFA, VTV được cấp phép sử dụng, khai thác và cấp phép lại những quyền theo chi tiết sau đây: Phát trên lãnh thổ Việt Nam, tiếng Việt và tiếng Anh. Phương tiện truyền phát: truyền hình, internet, mobile, IPTV. Chi tiết quyền cấp phép: a. Quyền truyền thông (Media rights): Quyền sản xuất và phát sóng các chương trình sau: Chương trình trực tiếp tất cả các trận đấu, Chương trình phát chậm trong vòng 24 giờ và sau 24 giờ tất cả các trận đấu, Chương trình tổng hợp tất cả các trận đấu, Chương trình clip ngày thi đấu của tất cả các trận đấu, Các chương trình hỗ trợ (Supporting Programs) - nghĩa là những chương trình tổng hợp, bình luận... sử dụng tới trên 50% thời lượng chương trình là tư liệu Euro 2012... b. Hình ảnh trận đấu trong các chương trình khác (Match footage in other Programs): Quyền sản xuất và truyền phát hình ảnh, video clip trận đấu trong các chương trình khác của VTV. c. Dịch vụ truyền hình số tương tác d. Chương trình bổ sung của UEFA: Là các chương trình bổ sung do UEFA cung cấp (nếu có) để sản xuất các chương trình chỉ riêng về Euro 2012, bao gồm trong các chương trình nói trên hoặc sản xuất trailer cho các chương trình đó. e. Phát thanh: Quyền sản xuất và phát sóng Chương trình phát thanh trên các phương tiện phát thanh của VTV (nếu có). f. Quyền phụ trợ khác + Quyền quảng bá: Quyền sử dụng và tái sản xuất Nhãn hiệu UEFA Euro 2012 cho mục đích quảng bá cho các Chương trình phát sóng Euro 2012 tại Việt Nam. + Quyền phân phối các đồ lưu niệm trong lãnh thổ: Những đồ lưu niệm này phải có nguồn từ nhà tài trợ và đơn vị được UEFA cấp phép. (Nguồn: VTV)