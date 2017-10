Vụ án cầu thủ Đồng Nai bán độ: Cái nhìn âu lo từ các đội bóng V-League

Theo cáo trạng, trước trận đấu lượt về vòng 21 V-League 2014 với Than Quảng Ninh, đội Đồng Nai được 22 điểm, xếp thứ 6/12 đã chắc chắn trụ hạng, Phạm Hữu Phát nảy sinh ý định dàn xếp tỷ số trận đấu lấy tiền tiêu xài.



Ngày 10.7.2014, Phát gặp Trần Văn Ba (31 tuổi, ngụ Đồng Nai) gạ bán kết quả tỷ số trận đấu (diễn ra ngày 20.7.2014 tại sân Cẩm Phả - Quảng Ninh), ba ngày sau hai người gặp lại nhau và thỏa thuận bán với giá 400 triệu đồng, nếu thành công Phát sẽ cho Ba 50 triệu đồng. Cựu đội trưởng CLB bóng đá Đồng Nai Phạm Hữu Phát bị tuyên án 6 năm tù - Ảnh: Lê Lâm Ba rủ đỗ Đỗ Hoàng Hà (29 tuổi), Trần Đình Hải (27 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) và Đồng Văn Vĩnh (người quen của Hải) tham gia. Sau đó Vĩnh "bán" tỷ số trận đấu này cho Nguyễn Phúc Thuận (34 tuổi, ngụ Đồng Nai) giá 200 triệu đồng. Khi giao tiền của Thuận cho Ba, Vĩnh nói nếu lật kèo phải trả lại cho Vĩnh 800 triệu đồng gồm tiền gốc và phạt gấp ba lần đồng thời yêu cầu Ba viết giấy nợ tiền. Ba tiếp tục liên hệ bán độ cho một người tên Duy (ngụ TP.HCM) được 150 triệu đồng.



Ngày 16.7.2014, Ba đưa cho Phát 325 triệu, giữ lại 25 triệu tiêu xài. Hai bên thỏa thuận nếu Phát lật kèo thì phải trả cho Ba 1,2 tỉ đồng. Số tiền trên Phát gửi mẹ 275 triệu đồng cất giữ, số còn lại tiêu xài.



Tối 19.7.2014, khi cả đội có mặt tại Quảng Ninh chuẩn bị cho trận đấu, Phát bàn bạc với các cầu thủ Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến, Nguyễn Thành Long Giang (CLB bóng đá Đồng Nai) cùng nhau bán độ, cả nhóm thống nhất đặt 200 triệu đồng đánh "tài hiệp 1” (tức tổng số bàn thắng có 2 bàn trở lên) và giao cho Trung gọi điện cho Nguyễn Văn Tương (29 tuổi, TP HCM) đặt cược.



Ngày 20.7.2014, Tương liên tục lên mạng xem nhà cái ra kèo và cá độ giúp nhóm Trung số tiền 210 triệu đồng, tỷ lệ 1 ăn 0,7 (cược 1 triệu đồng thắng 700 ngàn đồng). Ngoài ra, do được Trung tiết lộ tỷ số trận đấu nên Tương đã ra quán cà phê gạ khách bắt độ thu lợi 12 triệu đồng. Thuận cũng nhờ người tham gia cá cược trên mạng gần 122 triệu đồng, Ba cá cược 164 triệu đồng.



Chiều 20.7.2014 , trước khi trận đấu diễn ra Phát thông báo cho nhóm cầu thủ tham gia cá độ rằng mình đã cược thêm 100 triệu đồng nữa (thật ra Phát không cược thêm mà dối vậy nhằm động viên các cầu thủ thi đấu đảm bảo kết quả trận như đã dàn xếp). Khi ra sân khởi động, Giang nói với Lưu Phan Thế Sơn (đá trung vệ): "Bọn anh đánh “tài hiệp một”, Than Quảng Ninh thắng, em giúp anh, về anh cho em sau". Sơn bảo: "Vâng, anh cứ đá đi".



Kết thúc hiệp 1, Than Quảng Ninh thắng Đồng Nai với tỷ số 3-1, chung cuộc Than Quảng Ninh thắng 5-2. Ngay khi trận đấu kết thúc các cầu thủ bán độ đã bị Cục cảnh sát Hình sự (C45B) bắt giữ. Quá trình điều tra các cầu thủ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời các cầu thủ Phát, Trung, Giang và Thiện còn khai nhận trước đó từng bán độ ở trận Đồng Nai làm khách tại Thanh Hóa (ngày 3.5.2014), với số tiền 50 triệu đồng, bắt Tài Thanh Hóa thắng trận với tỉ lệ 1 ăn 0.6. Trận đó Thanh Hóa thắng Đồng Nai 3-0, cả nhóm thắng 30 triệu đồng nhưng Phát không lấy tiền, Giang, Trung và Thiện chia nhau mỗi người 10 triệu đồng.



Với hành vi phạm tội như trên Phạm Hữu Phát được xác định là người cầm đầu, bị truy tố về tội "tổ chức đánh bạc", tội "đánh bạc". Cùng bị truy tố tội tổ chức đánh bạc cùng với Phát còn có Trần Văn Ba, Đỗ Hoàng Hoàng Hà, Trần Đình Hải; bốn cầu thủ Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến, Nguyễn Thành Long Giang và Nguyễn Phúc Thuận, Nguyễn Văn Tương bị truy tố tội đánh bạc.



Đối với cầu thủ Lưu Phan Thế Sơn mặc dù đã đồng ý tham gia dàn xếp tỷ số nhưng khi thi đấu hiệp một trung vệ này gặp chấn thương, bị thay nên không tiếp tục tham gia dàn xếp tỷ số. Do vậy, Sơn không bị truy tố mà chỉ bị xử phạt hành chính.



Riêng Đồng Văn Vĩnh có hành vi phạm tội tổ chức đánh bài nhưng sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang truy nã.



