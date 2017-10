Vụ đánh bạc tại CLB Ninh Bình: Văn Quyến chính thức được giải oan

Ngày 15.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án đánh bạc xảy ra ngày 18.3.2014 tại CLB V.Ninh Bình. Ngày 29.4, Đào Đức Lợi (thường trú tại xã An Hưng, H.An Dương, TP.Hải Phòng) và 9 cầu thủ của CLB V.Ninh Bình dính chàm đã bị khởi tố về tội đánh bạc. Đào Đức Lợi và các cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng, Trần Mạnh Dũng, Phan Anh Tuấn bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Các bị can đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra đủ căn cứ kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố các bị can trước pháp luật.