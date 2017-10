Vũ Minh Tuấn hồi phục chấn thương, Than Quảng Ninh mong thắng

Người hâm mộ tiếp sức cho đội nhà Nổi tiếng trong V-League là đội ngũ cổ động viên cuồng nhiệt nhất, chơi đẹp nhất, chuyên nghiệp nhất, hội cổ động viên Than Quảng Ninh luôn có những cách hâm nóng tinh thần yêu bóng đá của quê nhà đặc sắc. Chiều nay, các fan của Than Quảng Ninh sẽ tập trung và giễu hành trên các phương tiện ô tô, xe máy vòng quanh thành phố Cẩm Phả. Lực lượng giễu hành mang theo cờ, áo, khăn, loa cổ vũ cho các cầu thủ, sau đó sẽ trở về các khán đài. Tinh thần Than Quảng Ninh trên các khán đài - Ảnh: Lê Tân Tinh thần Than Quảng Ninh trên các khán đài - Ảnh: Lê Tân Cùng với hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An với màu áo vàng truyền thống, sân vận động Cẩm Phả hứa hẹn sẽ là một chảo lửa thật sự vào chiều nay.