Vụ sân Mỹ Đình “thổi” giá: Chờ Bộ trưởng chỉ đạo giải quyết!

(TNO) Nói về vụ việc khu liên hợp thể thao quốc gia thổi giá thuê sân lên 1,5 tỉ đồng, phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung tin tưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh sẽ chỉ đạo giải quyết thỏa đáng để trận đấu giữa Arsenal và tuyển các ngôi sao Việt Nam diễn ra êm đẹp.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung - Ảnh: Ngô Nguyễn

Ông Trung nói: "Quả thực là chúng tôi rất buồn khi đáng nhẽ, Ban quản lý phải có trách nhiệm chung vai với VFF để tổ chức trận đấu này.

Là con gái thì phải có giá của nó! Trưa 16.6, ông Cấn Văn Nghĩa đã gọi điện cho chúng tôi, mời đến dự gặp gỡ báo chí vào 16 giờ chiều ngày 17.6 để nói các chuyện liên quan đến vụ việc này. Ông Nghĩa cũng nói thêm, VFF là nơi tổ chức trận đấu thì phải chủ động đến khu liên hợp xin làm việc. “Cứ như chuyện cưới xin, nhà trai phải chủ động đến nhà gái. Muốn lấy được con gái nhà người ta thì phải có lễ hỏi, cưới xin. Là con gái thì phải có giá của nó. Nhà trai phải chủ động thì mới phải đạo. Tôi không chủ động làm việc với VFF. Và nếu có làm việc thì cũng làm một cách cởi mở, dân chủ và hai bên cùng có lợi”, ông Nghĩa nói.

Vì tình hình kinh tế còn nghèo nên chúng ta rất ít khi được đón các các đội bóng lừng lẫy sang Việt Nam (VN). Năm 1996, chính tôi cũng là người nằm trong thành phần ban tổ chức (BTC) đón CLB Juventus đến Hà Nội. Và mãi đến năm 2008, chúng ta mới đón được Olympic Brazil.

“Thưa thớt” như vậy nên khi có hai nhà tài trợ sẵn sàng chi khoản rất lớn để đón Arsenal, VFF đã rất mừng. BTC trận đấu không thể ngờ là lại bị gây khó. Trên báo chí, giám đốc khu liên hợp đã dùng những ngôn ngữ rất khó chấp nhận, kiểu như, mấy vị ăn thì cũng cho chúng tôi ngụm nước, hớp bia. Hay nhà có giỗ, bố mẹ ăn chẳng nhẽ bắt con cái nhịn!"...

* Ban quản lý sân cho rằng, BTC trận đấu có lãi lớn vụ này?

Ông Nguyễn Lân Trung (N.L.T): Chúng tôi sẵn sàng công khai khoản thu và khoản chi. Và dự toán như chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã từng nói, thì BTC đã lỗ rất nhiều.

Ông Nghĩa nói phải lo cả khâu an ninh. Nhưng xin được nói rõ, toàn bộ kinh phí khổng lồ xung quanh trận đấu đều do BTC chi trả, bao gồm cả an ninh. Bên Công an Hà Nội họ chỉ lấy 400 triệu đồng cho công tác an ninh an toàn. BTC lo khoản này, ngoài ra còn chi cho Công ty vệ sỹ Đại An, Ban quản lý sân không phải bỏ một đồng nào cả.

* Công luận đã rất nhiều lần phải chứng kiến, VFF khá vất vả khi đàm phán chuyện thuê sân.

Ông N.L.T: Đúng là VFF hay phải “mặc cả”. Băn khoăn của VFF cũng là nỗi bức xúc của người hâm mộ là từ xưa đến nay, VFF luôn gặp vấn đề rắc rối với sân Mỹ Đình khi có một trận đấu quốc tế tại Hà Nội, đặc biệt là khi sân được giao về cho Bộ quản lý. Chúng tôi từ vụ việc này sẽ kiến nghị với Bộ là cần phải thay đổi cách quản lý sân.

Tại sao Bộ và khu liên hợp không đặt ra một “barem” về giá sân ở các trận đấu khác nhau. Tùy vào tính chất của mỗi trận mà giá tiền có thể lên xuống. Nếu phân loại trận thì sẽ đỡ khổ hơn cho VFF.

* Thưa ông, ông Cấn Văn Nghĩa cho biết, VFF chưa báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về trận đấu với Arsenal. Thực hư ra sao?

Ông N.L.T: Trong lúc đàm phán chưa hoàn tất thì chưa thể báo cáo. Nhưng ngay sau khi đàm phán xong với Arsenal, VFF đã có văn bản báo cáo Bộ.

Tôi tin rằng, ở vụ việc này, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh sẽ chỉ đạo giải quyết thỏa đáng.

Có thể sẽ kiến nghị lên Chính phủ

Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng - Ảnh: Ngô Nguyễn Ông Lê Hùng Dũng - phó chủ tịch VFF phát biểu mạnh mẽ: “Đội tuyển là của Nhà nước chứ không phải là khách du lịch để Ban quản lý sân Mỹ Đình “chặt chém”. Tôi xin thưa rằng, cả đất nước ta đang chống nạn “chặt chém” với mong muốn bảo vệ hình ảnh về một đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách và cao thượng. Đừng đi ngược lại quan điểm của Bộ về việc chống lại nạn “chặt chém” du khách vừa được Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trình bày trước Quốc hội. Tôi cũng không tán thành việc Ban quản lý sân Mỹ Đình nhân cơ hội có sự kiện này để họ cho thuê giá cao nhằm lấy tiền tu bổ sân. Tại sao bao năm qua họ không tu sửa mà lại tận thu trong trận đấu với Arsenal? Tôi xin nhấn mạnh rằng, nếu Bộ không thể đưa ra giải pháp hợp lý cho khúc mắc này thì VFF, Eximbank, HAGL sẽ ngồi lại để hội ý với nhau trước khi đưa ra quan điểm cuối cùng. Có thể, chúng tôi sẽ kiến nghị lên Chính phủ, bởi đây là một sự kiện lớn, có ý nghĩa quan trọng trong vấn đề đối ngoại của quốc gia”.

Lan Phương (thực hiện)