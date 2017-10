Vụ xe đội tuyển Indonesia bị ném đá: Việt Nam bị phạt mức cao nhất 38.000 USD

Như thethao.thanhnien.vn đã thông tin, xe chở đội tuyển Indonesia khi rời sân Mỹ Đình và di chuyển được hơn 1 km trên đường Lê Đức Thọ (Hà Nội), đã bị ném đá vỡ kính cửa xe bởi một nhóm cổ động viên quá khích. Sự việc đã được một số phóng viên quốc tế (đi chung xe) tường thuật lại lại kèm các bức ảnh miêu tả rõ hiện trường sự việc.

Cũng ngay trong đêm 7.12, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam đã gửi lời xin lỗi đến Liên đoàn bóng đá Indonesia cùng tất cả các thành viên đội tuyển nước này.

VFF cũng đã có văn bản báo cáo lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, nhận rõ trách nhiệm của Ban tổ chức trận đấu về sự cố đáng tiếc nói trên.





Trả lời phỏng vấn thethao.thanhnien.vn, ông Hoài Anh cho biết: “Sáng 29.12, VFF và Công an Hà Nội có cuộc họp tại Hà Nội, nhằm rút kinh nghiệm về công tác đảm bảo an ninh an toàn cho trận đấu cũng như cùng bàn bạc về các giải pháp nhằm tránh xảy ra sự cố tương tự.



Tôi không dự cuộc họp này vì đang ở Đà Nẵng, chuẩn bị cho lớp tập huấn trọng tài, giám sát trước mùa giải mới. Nhưng với tư cách là lãnh đạo VFF, tôi rất mong muốn gửi tới khán giả Việt Nam một thông điệp, hãy cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nam quốc gia cũng như các đội tuyển khác với tinh thần cao thượng, fair – play, không nên có những hành vi phản cảm, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đội tuyển.

Về phía VFF và các cơ quan chức năng có liên quan, chúng tôi sẽ nỗ lực siết chặt vấn đề an ninh an toàn trong công tác tổ chức trận đấu. Nhưng cũng kêu gọi người hâm mộ hãy giữ gìn hình ảnh cổ động viên chân chính và hợp tác với VFF".

Đã từng bị phạt 5000 - 10.000 USD

Tôi cũng xin nói thêm một ý nữa là sự cố xảy ra với đội tuyển Indonesia, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, bởi khó có thể thể kiểm soát hết mọi tình huống nếu như chính khán giả không có ý thức. Ở một số nước khác cũng đã xảy ra tình trạng khán giả ném pháo sáng xuống sân và cũng đã bị phạt. Trước đây, VFF cũng đã từng bị phạt 5000 rồi 10.000 USD vì trong một số trận quốc tế, khán giả cũng đã ném túi nước xuống sân (không thể cấm khán giả uống nước nên những người kiểm soát đã yêu cầu đổ nước từ chai vào túi nilon).

AFC càng ngày càng khiêm khắc hơn trong việc đưa ra các hình thức xử phạt với những lỗi về an ninh an toàn. Lần này AFC đã phạt Việt Nam rất nặng, mức 38.000 USD. VFF sẽ phải trích từ quỹ tài chính của VFF để nộp phạt”.

