Vua bóng đá Pele sắp đến VN

Nếu không có gì thay đổi vào giờ chót, Vua bóng đá Pele sẽ đến VN vào đầu tháng 3 trong một lễ hội cà phê tại Buôn Ma Thuột do UBND tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn Trung Nguyên tổ chức.

Theo ban tổ chức, vào đầu tháng 3 tới sẽ có nhiều đại sứ của các lĩnh vực văn hóa thể thao của các quốc gia sản xuất và tiêu thụ cà phê nổi tiếng trên thế giới như Brazil, Colombia… tham gia lễ hội cà phê tại Buôn Ma Thuột. Trong số những nhân vật dự kiến có mặt có tên Vua bóng đá Pele. Thông qua một đối tác của Trung Nguyên tại Brazil, việc mời Pele đạt được thỏa thuận cơ bản khi ông đã nhận lời.

Vua bóng đá Pele sẽ là khách mời danh dự tham gia cổ động cho lễ hội, tham dự phát biểu và diễu hành tại lễ khai mạc của lễ hội. Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn Trung Nguyên sẽ phối hợp với Tập đoàn truyền thông Thanh Niên mời Vua bóng đá Pele tham gia vào các hoạt động giao lưu thể thao, bởi đây là tượng đài bóng đá thế giới. Sự hiện diện của ông sẽ thu hút rất nhiều người hâm mộ bóng đá muốn được biết thêm về sự nghiệp cầu thủ của ông, nhất là những cột mốc như 3 lần vô địch thế giới trong màu áo Brazil, cầu thủ vô địch thế giới trẻ nhất khi mới 17 tuổi (năm 1958 tại Thụy Điển), ghi 1.281 bàn thắng trong 1.363 trận đấu...

Được biết, trước đây CLB Đồng Tâm Long An cũng dự định mời Vua bóng đá Pele đến VN để giao lưu và tham gia vào một giải quốc tế do CLB này tổ chức vào năm 2007. Nhưng giờ chót bất thành vì nhiều lý do về thủ tục cũng như sức khỏe của Vua bóng đá thời điểm đó không được tốt. Nhưng lần này theo Tập đoàn Trung Nguyên, khả năng Pele đến VN là khả thi vì các cấp có trách nhiệm ủng hộ chương trình lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột rất lớn và sẽ tạo mọi điều kiện tốt để Vua bóng đá đến VN.

Quang Tuyến