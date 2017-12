‘Vua danh hiệu’ bóng đá nữ: Đoàn Thị Kim Chi

Trông chờ Kim Chi dẫn dắt tuyển nữ VN Kim Chi là một cô gái có ý chí nghị lực. Xuất thân từ điền kinh, nhưng bằng tình yêu với trái bóng cô đã chứng tỏ được mình trong vai trò đội trưởng đội tuyển nữ VN và đem về 4 tấm HCV SEA Games. Kim Chi rất ham học hỏi và có tư duy rất tốt khi chơi bóng cũng như sau này đi làm huấn luyện. Thành tích 3 lần liên tiếp đưa CLB TP.HCM 1 vô địch quốc gia cho thấy cô đã trưởng thành và chững chạc lên rất nhiều. Cũng có may mắn, nhưng sự nỗ lực của bản thân, nghị lực trong công việc, được đồng đội yêu mến mới làm được việc. Trong tương lai, tôi rất mong muốn những HLV nữ lên nắm đội tuyển, trong đó Kim Chi sẽ là một trong những ứng viên hàng đầu. Kim Chi là một cô gái có ý chí nghị lực. Xuất thân từ điền kinh, nhưng bằng tình yêu với trái bóng cô đã chứng tỏ được mình trong vai trò đội trưởng đội tuyển nữ VN và đem về 4 tấm HCV SEA Games. Kim Chi rất ham học hỏi và có tư duy rất tốt khi chơi bóng cũng như sau này đi làm huấn luyện. Thành tích 3 lần liên tiếp đưa CLB TP.HCM 1 vô địch quốc gia cho thấy cô đã trưởng thành và chững chạc lên rất nhiều. Cũng có may mắn, nhưng sự nỗ lực của bản thân, nghị lực trong công việc, được đồng đội yêu mến mới làm được việc. Trong tương lai, tôi rất mong muốn những HLV nữ lên nắm đội tuyển, trong đó Kim Chi sẽ là một trong những ứng viên hàng đầu. HLV Mai Đức Chung Trầm tính nhưng đam mê và quyết đoán Chi từ lúc là cầu thủ bản tính ít nói, trầm tính nhưng trong công việc rất quyết đoán. Một đặc trưng của em là tinh thần tập luyện, thái độ tập luyện rất nghiêm túc, rất đam mê với bóng đá dù xuất thân từ điền kinh. Trong quá trình chơi bóng, có những lúc khó khăn bản thân Chi tự vượt qua, chứ không khóc lóc ỉ ôi, đòi hỏi. Việc chúng tôi giao nhiệm vụ cho Chi làm HLV trưởng là quyết định khó khăn vì vẫn còn có các đàn chị Kim Hồng, Mỹ Oanh, hay trước đó là Tấn Lợi, Hữu Thắng, Huy Hùng... trong khi Kim Chi chỉ mới có kinh nghiệm ở U.19 nữ thành phố. Rất may là quyết định dũng cảm đó đã không lầm. Trầm tính, ít nói, quyết đoán. Tôi và Kim Chi, hai chú cháu rất hay ngồi nói chuyện với nhau. Sẽ cần những bước đệm, nhưng tôi tin tưởng Kim Chi sẽ sớm đủ chững chạc và trưởng thành để gánh những trọng trách lớn hơn. Chi từ lúc là cầu thủ bản tính ít nói, trầm tính nhưng trong công việc rất quyết đoán. Một đặc trưng của em là tinh thần tập luyện, thái độ tập luyện rất nghiêm túc, rất đam mê với bóng đá dù xuất thân từ điền kinh. Trong quá trình chơi bóng, có những lúc khó khăn bản thân Chi tự vượt qua, chứ không khóc lóc ỉ ôi, đòi hỏi. Việc chúng tôi giao nhiệm vụ cho Chi làm HLV trưởng là quyết định khó khăn vì vẫn còn có các đàn chị Kim Hồng, Mỹ Oanh, hay trước đó là Tấn Lợi, Hữu Thắng, Huy Hùng... trong khi Kim Chi chỉ mới có kinh nghiệm ở U.19 nữ thành phố. Rất may là quyết định dũng cảm đó đã không lầm. Trầm tính, ít nói, quyết đoán. Tôi và Kim Chi, hai chú cháu rất hay ngồi nói chuyện với nhau. Sẽ cần những bước đệm, nhưng tôi tin tưởng Kim Chi sẽ sớm đủ chững chạc và trưởng thành để gánh những trọng trách lớn hơn. Ông Mai Bá Hùng, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Có lúc la nhưng rất thương và hiểu các em Ở CLB TP.HCM 1, chị Kim Chi vừa là thầy vừa là chị của chúng tôi. Có thể trong sinh hoạt và tập luyện chị rất nghiêm khắc, khi cần là la ngay. Thậm chí la dữ lắm. Nhưng sau đó thì thôi. Chị Kim Chi rất hiểu tâm tư của từng người em trong đội. Về chuyên môn, chị Kim Chi có cách chuẩn bị trận đấu rất kỹ. Mỗi đối thủ sẽ lại có một đối sách khác nhau, rất linh hoạt. Nhờ vậy CLB TP.HCM1 luôn ra sân với lối chơi rất rõ ràng nhưng rất biến hóa. Ở CLB TP.HCM 1, chị Kim Chi vừa là thầy vừa là chị của chúng tôi. Có thể trong sinh hoạt và tập luyện chị rất nghiêm khắc, khi cần là la ngay. Thậm chí la dữ lắm. Nhưng sau đó thì thôi. Chị Kim Chi rất hiểu tâm tư của từng người em trong đội. Về chuyên môn, chị Kim Chi có cách chuẩn bị trận đấu rất kỹ. Mỗi đối thủ sẽ lại có một đối sách khác nhau, rất linh hoạt. Nhờ vậy CLB TP.HCM1 luôn ra sân với lối chơi rất rõ ràng nhưng rất biến hóa. Cầu thủ Đặng Thị Kiều Trinh, thủ môn CLB TP.HCM 1