Vừa tỏ rõ tham vọng vô địch, Than Quảng Ninh lần thứ 2 gục ngã tại Cẩm Phả

Than Quảng Ninh có ưu thế sân nhà nên tập trung toàn lực để giành trọn 3 điểm. Với sự tăng cường của Giám đốc kỹ thuật Phan Thanh Hùng, đội bóng đất mỏ sẽ có đấu pháp hợp lý để có thể gây khó dễ cho Thanh Hóa. Than Quảng Ninh được sự hỗ trợ từ giám đốc kỹ thuật Phan Thanh Hùng - Ảnh: Khả Hòa Than Quảng Ninh được sự hỗ trợ từ giám đốc kỹ thuật Phan Thanh Hùng - Ảnh: Khả Hòa Trong khi đó, với sự đầu tư mạnh từ đầu mùa, Thanh Hóa đang có lực lượng rất đồng đều nên họ luôn tự tin dù phải đi sân khách. Các chân sút ngoại như Omar, Ivan Firer đã chơi khá ăn ý với Hoàng Đình Tùng, Mai Tiến Thành, Ngô Hoàng Thịnh, Quốc Phương... nên Thanh Hóa rất nguy hiểm ở các pha tấn công đa dạng. Giữa hai đội bóng không hận thù gì, nhưng duyên nợ về tư cách của 2 trong những kẻ giỏi nhất đương thời khiến HLV Lê Thụy Hải và Phan Thanh Hùng luôn phải đối đầu nhau, xem nhau như mục tiêu hàng đầu phải đánh bại khi còn dẫn dắt B.Bình Dương và Hà Nội T&T. Thực tế, ông Hải và ông Hùng chưa bao giờ thôi ngưỡng mộ tài năng của nhau, trong cái nhìn của kẻ xuất sắc nhất trong nghề khi còn dẫn dắt B.Bình Dương và Hà Nội T&T. HLV Phan Thanh Hùng là công thần số 1 tạo dựng nên thương hiệu Hà Nội T&T. Trong khi HLV Lê Thụy Hải luôn vỗ ngực tự xưng như “HLV số 1 Việt Nam”. Suốt nửa thập kỷ qua, V-League rất nhiều thời điểm chỉ là cuộc chiến tay đôi giữa họ, 2 HLV giàu thành tích, giàu tài năng nhưng sở hữu những cá tính hoàn toàn tương phản. FLC Thanh Hóa đã viện đến ông Hải "lơ" để hiện thực hóa giấc mơ vô địch của mình - Ảnh: Minh Tú FLC Thanh Hóa đã viện đến ông Hải "lơ" để hiện thực hóa giấc mơ vô địch của mình - Ảnh: Minh Tú Ông Hải “lơ” - người đàn ông cá tính với khuôn mặt gai góc - luôn chưa bao giờ biết tránh né là gì. Triết lý của ông là chiến thắng, phải chiến thắng và không việc gì phải khiêm tốn về những chiến thắng của mình. Thế là giả tạo. Có lẽ vậy, người ta mới nói rằng suốt nhiều năm qua B.Bình Dương chỉ thực sự là “Chelsea Việt Nam” dưới sự dẫn dắt của ông. Còn ông Hùng lại khác, với phong cách đức trị, nặng tình cảm, khiêm tốn nhưng cần mẫn, sắc bén trong công việc mà kỷ lục gần 3 năm không biết mùi thất bại tại Hàng Đẫy chỉ là một minh chứng. Thời thế đổi thay, ông Hùng chẳng còn làm việc tại Hà Nội T&T nữa mà chuyển sang làm kiến trúc sư cho tham vọng xưng bá của T.Quảng Ninh. Trước đó, ông Hải “lơ” đã và đang tạo ra dấu ấn đậm nét của mình tại FLC Thanh Hóa với 2 trận toàn thắng, ghi 5 bàn và chưa để thủng lưới bàn nào (vẫn còn 1 trận chưa đá). Dưới sự dẫn dắt của ông Hải "lơ", FLC Thanh Hóa đang nổi lên như ứng viên số 1 cho chức vô địch năm nay, đặc biệt sau khi Hà Nội T&T và B.Bình Dương suy yếu vì chính sự ra đi của ông và Phan Thanh Hùng. Muộn hơn nên thiệt thòi hơn, nhưng ông Hùng đang cho thấy sự hòa nhập nhanh tại T.Quảng Ninh. Họ đã khởi đầu không tồi khi cầm hòa 0-0 trên sân HAGL. Và một chiến thắng trước FLC Thanh Hóa sẽ là cú hích tuyệt nhất trước khi bước vào kỳ nghỉ gần 1 tháng sắp tới. Những ân oán giữa HLV Phan Thanh Hùng và Lê Thụy Hải, với những cú giật cúp trên tay của nhau vốn đã chất chồng. Và nay, khi họ cùng đầu quân cho ông chủ mới giàu tham vọng đang khát danh hiệu, cuộc chiến trên sân Cẩm Phả vào lúc 16 giờ ngày 12.3 sẽ chỉ càng nóng bỏng hơn mà thôi. Những ân oán giữa HLV Phan Thanh Hùng và Lê Thụy Hải, với những cú giật cúp trên tay của nhau vốn đã chất chồng. Và nay, khi họ cùng đầu quân cho ông chủ mới giàu tham vọng đang khát danh hiệu, cuộc chiến trên sân Cẩm Phả vào lúc 16 giờ ngày 12.3 sẽ chỉ càng nóng bỏng hơn mà thôi. Hai cặp đấu còn lại cùng diễn ra vào lúc 17 giờ là: Sanna Khánh Hòa gặp Hà Nội T&T; QNK Quảng Nam gặp Hải Phòng.