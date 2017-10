 “Vua trụ hạng” lâm nguy

2 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Trên sân Vinh, dù Van Bakel ghi bàn dẫn trước 1-0 cho Becamex Bình Dương nhưng do chơi thiếu người trong phần lớn thời gian (hậu vệ Huỳnh Phú bị thẻ đỏ từ phút 15), nên SLNA gây sức ép dồn dập và có bàn gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền do Trọng Hoàng sút. Đây là trận hòa thứ 12 của SLNA. Trên sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn cũng bị Cao su Đồng Tháp cầm chân 0-0 (Aniekan của chủ nhà bị thẻ đỏ cuối trận). Đây là trận thứ 5 liên tiếp bất bại của HLV Trần Công Minh, tiếp tục giúp ĐT an toàn.

Xếp hạng sau 19 vòng: 1/ Hà Nội T&T: 36 điểm, 2/ SHB Đà Nẵng: 35 điểm (18 trận), 3/ Sài Gòn Xuân Thành: 31 điểm, 4/ SLNA: 27 điểm (18 trận), 5/ Navibank Sài Gòn: 26 điểm, 6/ HAGL: 26 điểm, 7/ Hà Nội FC: 25 điểm, 8/ Becamex Bình Dương: 25 điểm, 9/ Thanh Hóa: 25 điểm, 10/ Vissai Ninh Bình: 24 điểm, 11/ Cao su Đồng Tháp: 23 điểm, 12/ K.Kiên Giang: 23 điểm, 13/ Khatoco Khánh Hòa: 19 điểm, 14/ Vicem Hải Phòng: 11 điểm.

Q.H - L.Trí - T.K