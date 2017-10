Thắng Sinh viên Hàn Quốc 4-3 trên chấm luân lưu 11 m ở bán kết BTV Cup 2013 vào chiều qua, U.23 VN đã vượt qua cú sốc sau trận đấu đầy tai tiếng với Bangu (Brazil).



Toàn đội U.23 VN chia sẻ niềm vui với HLV Hoàng Văn Phúc - Ảnh: Khả Hòa

Đúng như HLV Phùng Thanh Phương thừa nhận sau trận đấu, 15 phút đầu U.23 VN vào cuộc với trạng thái căng cứng do vẫn còn ức chế sau “cơn bão dư luận” do chính mình tạo ra khi chủ hòa bằng lối chơi thiếu tích cực trước đó với CLB Bangu. Tâm lý không thoải mái đó khiến toàn đội thi đấu thiếu mạch lạc. Sau đó, do đội Sinh viên Hàn Quốc (SVHQ) cũng chơi dưới sức nên U.23 VN tăng cường cầm bóng và phối hợp nhiều hơn, nhưng vẫn dứt điểm không tốt.

Mọi chuyện tiếp diễn như thế trong hiệp 2. Phía SVHQ vẫn chơi không hay nhưng U.23 VN tiếp tục thể hiện nhạt nhòa. Thậm chí khi trọng tài Võ Minh Trí rút thẻ vàng thứ 2 đuổi Lee Tae-hee (6) từ phút 68, U.23 VN dù hơn người vẫn không tạo được thế trận lấn lướt, đành chấp nhận hòa 0-0 một cách nhạt nhẽo. Cuối trận đã xảy ra va chạm giữa cầu thủ 2 đội. May cho U.23 VN là SVHQ đã chơi một trận rất tệ, không thực sự tập trung nên trong loạt đá luân lưu 11 m, họ đã biếu không cho U.23 VN chiến thắng khi liên tiếp đá ngay 2 quả đầu vào đôi tay của thủ môn Nguyên Mạnh, giúp VN thắng chung cuộc 4-3.

Một hình ảnh khá xúc động sau trận đấu là khi vừa chiến thắng, toàn đội U.23 VN đã chạy lên khán đài nơi HLV vừa bị tạm đình chỉ Hoàng Văn Phúc đang ngồi để bày tỏ niềm vui và hạnh phúc với người thầy của mình. Ông Phúc đã ôm chầm từng người và cả đội cũng lao vào ôm chặt lấy ông. Điều đó cho thấy cả đội đã đứng về phía HLV Phúc trong cú sốc vừa qua, bởi như HLV Phùng Thanh Phương phát biểu “chủ trương né chủ nhà để gặp SVHQ là sự thống nhất của toàn đội ở trận đấu cuối vòng bảng vừa qua. Thế nên chỉ vì cách thể hiện chưa tốt của cả đội ở hiệp 2 mà chỉ có mỗi HLV trưởng chịu trách nhiệm nặng nề nhất có điều gì đó bất công. Do vậy cả đội bức xúc lắm và việc chia vui với thầy Phúc cũng là cách thể hiện sự đồng lòng của cả đội”.

Ông Phương cũng bày tỏ rằng ông mong muốn HLV Hoàng Văn Phúc trở lại trên cương vị của mình. “Mong VFF và người hâm mộ hãy lượng thứ cho trận đấu tai tiếng vừa qua. Trong thâm tâm chúng tôi không bao giờ muốn như vậy và cũng không có ý xúc phạm người hâm mộ. Chỉ là do cách thể hiện chưa tốt nên đã để lại hình ảnh không đẹp. Tôi hy vọng HLV Hoàng Văn Phúc sẽ vẫn ở lại với đội”, ông Phương nói, và cho biết đấu pháp trận này cũng do ông Phúc xây dựng và ông chỉ nhận làm HLV tạm quyền 2 trận ở BTV Cup, đồng thời chỉ muốn tiếp tục công việc khi có ông Phúc làm HLV trưởng bên cạnh.

Đánh giá về trận đấu, Tổng thư ký VFF kiêm trưởng đoàn Ngô Lê Bằng cho biết: “Thực tế trận đấu này nằm trong áp lực không nhỏ nên nhiều vị trí chưa thể hiện tốt. Nhưng dù sao toàn đội cũng đã biết cách vượt qua khó khăn. Lúc này tình cảm của cả đội U.23 như thế nào với ông Hoàng Văn Phúc chúng tôi đã biết. Tất cả sẽ được quyết định trong tuần sau khi giải đấu kết thúc. VFF luôn luôn lắng nghe ý kiến nhiều chiều và luôn muốn có một đội U.23 ổn định, mạnh mẽ hướng tới SEA Games”.

Chiến thắng này tạm giúp U.23 VN vượt qua cú sốc, nhưng lối chơi vẫn chưa cho thấy sức bật. Hy vọng người hâm mộ sẽ nhìn thấy một đội U.23 mạnh mẽ, chín chắn hơn ở trận chung kết BTV Cup với Becamex Bình Dương vào chiều mai.

Đăng Khoa

>> Thắng luân lưu, U.23 Việt Nam vào chung kết BTV Cup 2013

>> BTV Cup 2013: U.23 Việt Nam hòa khó hiểu với Bangu

>> Chuyện trọng tài ở BTV Cup

>> BTV Cup 2013: U.23 Việt Nam tiếp tục bất bại

>> HLV Hoàng Văn Phúc muốn gặp đối thủ mạnh tại BTV Cup