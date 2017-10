V&V vươn lên dẫn đầu bảng C

HLV Đào Quang Hùng cho biết các cầu thủ trẻ ĐN có phần bị căng cứng tâm lý trước trận đấu này do được đánh giá cao sau lượt trận đầu nên mất tỉnh táo và chơi không thoải mái. Ngược lại, V&V đã chơi rất tốt, khác hẳn trận đầu khi thi đấu chặt chẽ và sung mãn về thể lực với 2 bàn thắng ở phút 39 do công của Nguyễn Văn Cường (18) và ở phút 65 do Nguyễn Minh Thống (12) ghi.

Trước đó, SQC Bình Định đã tự đánh mất cơ hội khi thua SGXT 0-1. Bàn thắng của đội bóng TP.HCM do Lê Xuân Hùng (9) ghi. Như vậy, sau 2 lượt, V&V dẫn đầu với 4 điểm, SGXT và SHB Đà Nẵng cùng 3 điểm, SQC Bình Định 1 điểm. Trên lý thuyết cả 4 đội vẫn còn hy vọng ở lượt cuối khi V&V gặp SGXT và SHB Đà Nẵng gặp SQC Bình Định vào ngày 26.6 nên chắc chắn sẽ rất gay cấn.

Ở bảng A, chủ nhà Nam Định (NĐ) đã thắng Hà Nội T&T 3-2 trong một trận rượt đuổi sôi nổi. Lưu Hồng Vinh (14) mở tỷ số ở phút 38. Chưa đầy 1 phút sau, Ngân Văn Đài (9) gỡ hòa 1-1 cho T&T. Phút 42, Hữu Định (10) nâng lên 2-1 cho NĐ, nhưng chỉ 2 phút sau Đặng Hữu Phước (23) gỡ hòa 2-2. Đến phút 90, Đinh Viết Tú (4) ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 từ quả đá phạt. Trận đấu có đến 2 thẻ đỏ (Đức Duyệt của NĐ và Hữu Phước của T&T) và 6 thẻ vàng chia đều 2 đội. Trận còn lại, Hòa Phát Hà Nội và Vicem Hải Phòng hòa 2-2. Hai bàn thắng của đội bóng thủ đô do Việt Phong (11) và Đình Minh (13), 2 bàn gỡ của Hải Phòng do Đào Vũ Tiến (8) ghi.

V.Tiến - M.Ngọc