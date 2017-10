World Cup U.20: Chờ sự vùng lên của 'chiếu dưới'

"U.20 VN sẽ dốc toàn lực để chiến thắng" Từ Hàn Quốc, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết: “U.20 VN đến giờ này đã đạt được mục tiêu ban đầu là có điểm và đang phấn đấu có thêm 3 điểm nữa trước Honduras để đạt được thành tích vào vòng 2.

VFF rất tin tưởng thái độ và lối chơi của các cầu thủ khi toàn đội đã thể hiện ý chí kiên cường, thi đấu với tất cả nghị lực, không buông xuôi. Tất nhiên do kinh nghiệm chưa nhiều nên một số tuyển thủ U.20 VN còn “hăng máu” quá nên đã dính thẻ khiến chúng ta bị tổn thất lực lượng ở trận đấu quan trọng gặp U.20 Honduras. Ban huấn luyện đội đã có nhắc nhở và lưu ý các tuyển thủ phải thật bình tĩnh, làm chủ cái đầu của mình, tránh bị ức chế không cần thiết. Trường hợp của Đình Trọng là do ức chế vì quả 11 m đầu trận và bị thẻ vàng trong tình huống không đáng bị phạt đền nên thi đấu có phần chưa làm chủ được khi va chạm sau đó, chứ hoàn toàn không chủ tâm đá láo hay có biểu hiện phi thể thao. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã nhắc nhở Trọng Đại để tuyển thủ này lưu ý hơn trong các pha vào bóng phải hết sức tiết chế, cần xử lý khôn ngoan và lạnh lùng hơn… Nhìn chung việc thiếu vắng Đình Trọng cũng không phải là sự bất an quá lớn ở hàng thủ. HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ bố trí cầu thủ thay thế phù hợp. Toàn đội đang tập trung rất cao, tâm lý vẫn rất vững vàng. U.20 VN sẽ cố gắng có điểm trước á quân của khu vực CONCACAF Bắc Trung Mỹ. Chúng tôi đánh giá rất cao đối thủ này vì họ rất khỏe và có trình độ kỹ chiến thuật tốt. Song VN sẽ phải tự quyết “số phận” của mình, dốc toàn lực để chiến đấu và hy vọng sẽ mang lại niềm vui cho người hâm mộ”. Lan Phương