World Cup U.20: New Zealand thắng đậm Honduras, Việt Nam có hy vọng lớn

Ở trận ra quân, U.20 New Zealand có trận hòa (0-0) dưới cơ trước U.20 Việt Nam, tuy nhiên, đội bóng châu Đại dương đã lột xác hoàn toàn trong trận đấu với đối thủ được nhận định mạnh hơn là U.20 Honduras. Một phần cũng nhờ may mắn, khi U.20 New Zealand sớm mở tỷ số 1-0 ngay phút đầu tiên từ sai lầm của các cầu thủ U.20 Honduras còn chưa bắt nhịp với trận đấu.

Chính từ bàn thua quá sớm này khiến mọi ý định của U.20 Honduras đổ vỡ, chưa kể họ còn rơi vào thế bị động thi đấu mắc nhiều sai sót ở hàng thủ và thua tiếp một bàn nữa ở phút 23. Hai cầu thủ ghi bàn giúp U.20 New Zealand dẫn trước là Myer Bevan và Hunter Ashworth.

Dù vào đầu hiệp 2, U.20 Honduras thắp lại hy vọng với bàn gỡ của Jorge Alvarez. Nhưng chỉ 7 phút sau, hàng thủ U.20 Honduras lại phạm sai lầm giúp cầu thủ Myer Bevan một lần nữa ghi bàn từ chấm 11m để giúp U.20 New Zealand thắng chung cuộc 3-1.

Với các kết quả này, ở lượt cuối U.20 New Zealand sẽ tự quyết cơ hội đi tiếp của mình với trận gặp U.20 Pháp đã sớm có vé vào vòng 1/8 sau 2 trận toàn thắng.

Trong khi đó, U.20 Việt Nam cũng sẽ tự quyết cơ hội của mình khi bắt buộc phải thắng U.20 Honduras. Với những gì U.20 Honduras đã thể hiện trong trận đấu then chốt trước U.20 New Zealand, rõ ràng ít nhiều U.20 Việt Nam cũng có nhiều hy vọng giành trận thắng nếu duy trì được lối chơi rực lửa và rút những kinh nghiệm cần thiết sau trận thua đối thủ quá mạnh U.20 Pháp tỷ số 0-4.

Nếu thắng U.20 Honduras, U.20 Việt Nam cũng hy vọng có vé thứ 2 trong bảng E với điều kiện U.20 New Zealand phải thua đậm U.20 Pháp từ 5 bàn trở lên. Tuy nhiên, nếu không được, thì U.20 Việt Nam vẫn còn trông đợi ở suất vé vớt là 1 trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Hiện sau 2 lượt trận, trong tốp 6 đội hạng 3 hiện nay U.20 Việt Nam với 1 điểm đã rớt xuống vị trí cuối do thua hiệu số trước U.20 Bồ Đào Nha, U.20 Đức và U.20 Guinea dù đều bằng 1 điểm. U.20 Nhật Bản và U.20 Ả Rập Xê Út đang xếp đầu do đều có 1 trận thắng.

Giang Lao