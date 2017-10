Xác định 7 đội vào vòng chung kết U.19 quốc gia 2017

Tại bảng A, cả 3 đội Hà Nội, Viettel (cùng 21 điểm) và SLNA (19 điểm) đều giành vé vào VCK. Vấn đề còn lại là thứ hạng cụ thể sẽ tùy thuộc vào lượt đấu cuối khi Hà Nội gặp Than Quảng Ninh, SLNA gặp Nam Định và Viettel gặp Thanh Hóa.

Ở bảng B, Sanatech Khánh Hòa và Thừa Thiên-Huế cùng 19 điểm, cao nhất bảng. Do bị Bình Thuận cầm chân với tỷ số 1-1 nên Quảng Nam (QN) với 14 điểm xếp thứ ba dù có thắng trận cuối trước Thừa Thiên-Huế cũng không thể giành vé dự VCK (thua điểm đội thứ ba bảng A). Với cách biệt 5 điểm hiện nay khi vòng loại chỉ còn lượt cuối, cả Sanatech Khánh Hòa và Thừa Thiên-Huế đều sớm có vé tham dự VCK.

Tại bảng C, PVF đã nêu kỷ lục 9 trận thắng liên tiếp, giữ chắc ngôi đầu. Vé còn lại của bảng đấu này là cuộc cạnh tranh giữa Cần Thơ (14 điểm) và Long An (16 điểm). Lợi thế vẫn đang thuộc về Long An khi nhiều hơn đối thủ 2 điểm và chỉ phải gặp Đồng Nai ở lượt đấu cuối.

Trong khi đó nhiệm vụ của Cần Thơ nặng nề hơn rất nhiều khi buộc phải giành trọn 3 điểm trước PVF, đồng thời chờ đợi Long An sẩy chân. Điều này xem ra rất khó vì PVF dù đã lọt vào VCK nhưng với sự trung thực, trong sáng trong bóng đá trẻ sẽ không có chuyện lơi chân.

Như vậy các đội lọt vào VCK đã xác định là Hà Nội, Viettel, SLNA, Sanatech Khánh Hòa, Thừa Thiên-Huế, PVF và Bình Định. Vé cuối cùng trên thực tế nằm trong tầm tay Long An chỉ còn chờ hợp thức vào chiều mai.

BTC tổ chức họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu vào 10 giờ ngày 20.3 tại khách sạn Hoàng Yến 1, số 5 An Dương Vương, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. VCK sẽ diễn ra từ 21 - 31.3 tại sân Quy Nhơn và sân H.Tây Sơn, đúng dịp tỉnh Bình Định kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng tỉnh (31.3.1975).

Quang Tuyến