Xác định đủ 8 đội bóng vào vòng chung kết U.19 quốc gia 2017

Đến thời điểm này đã xác định đủ 8 đội dự vòng chung kết U.19 quốc gia gồm: Hà Nội, Viettel, Sông Lam Nghệ An (bảng A), Thừa Thiên - Huế, Sanatech Khánh Hòa (bảng B), PVF, Long An (bảng C) và chủ nhà Bình Định. 8 đội này sẽ tranh vòng chung kết từ ngày 21.3 đến 31.3 tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định.



Ở lượt đấu cuối không có bất ngờ nào xảy ra khi Long An dễ dàng giành chiếc vé cuối cùng bằng chính thực lực của mình. Nhìn chung vòng loại diễn ra đầy gay cấn nhưng sự tách nhóm sớm cho thấy trình độ và đẳng cấp của các đội trong bảng.

Tổng cộng có 295 bàn thắng ở 3 bảng, trong đó bảng C nhiều nhất với 124 bàn, trung bình 3,28 bàn/ trận. PVF là đội duy nhất toàn thắng cả 10 trận và ghi đến 48 bàn, một sức mạnh hủy diệt khủng khiếp với bình quân gần 5 bàn/ trận. PVF cũng là đội ít để lọt lưới nhất cùng với Hà Nội khi chỉ để lọt có 4 bàn. Than Quảng Ninh là đội duy nhất toàn thua cả 10 trận.

Vòng chung kết giải U.19 lần này đã quy tụ đầy đủ các trung tâm bóng đá mạnh gồm Hà Nội, đội đương kim vô địch, Viettel, đội hạng nhì năm rồi, PVF và Sanatech Khánh Hòa, 2 đội đồng hạng ba năm rồi. Bên cạnh đó là sự trở lại của lò đào tạo chất lượng Sông Lam Nghệ An cùng Thừa Thiên - Huế, đội đang có tuyến trẻ tốt và đang được tiếp lửa bởi đội đang dẫn đầu giải hạng nhất.

Ngoài ra Long An cũng là một lò đào tạo trẻ tốt trong nhiều năm gàn đây. Dĩ nhiên không thể không kể chủ nhà Bình Định đầy tham vọng, muốn tái lập chiến tích như từng vô địch U.21 cách đây 12 năm.

Nguyên tắc bốc thăm vòng chung kết như sau: Tách các đội nhất nhì ở 2 bàng ra 2 nhóm A và B, các đội nhất nhì cùng bảng vòng loại sẽ không cùng nhóm ở vòng chung kết. Sau đó chủ nhà Bình Định nằm ở nhóm A mang mã số 1 A, như vậy đương nhiên Sông Lam Nghệ An, đội thứ ba bảng A sẽ nằm ở nhóm B. Như vậy có thể thấy các đội Hà Nội - Viettel, Huế - Khánh Hòa, PVF - Long An sẽ không cùng nhóm ở vòng chung kết. Mỗi nhóm vòng chung kết sẽ có 4 đội thi đấu vòng tròn và 2 đội nhất nhì sẽ vào bán kết.

Ban tổ chức đã mời120 đại biểu gồm lãnh đạo ban tổ chức đại phương, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, Giám sát, Trọng tài, Trưởng đoàn, HLV trưởng 8 đội bóng dự vòng chung kết, các nhà tài trợ, hơn 40 phóng viên từ TP.HCM và 20 phóng viên tại Bình Định cùng 6 đài truyền hình tham gia tường thuật các trận đấu.... sẽ tham dự buổi họp báo và bốc thăm chia nhóm vòng chung kết vào 10 giờ ngày 20.3 tại Khách sạn Hoàng Yến 1, số 5 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

Buổi họp kỹ thuật và phát trang phục thi đấu cho các đội vào 14 giờ chiều ngày 20.3 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu tỉnh Bình Định (sân vận động Quy Nhơn). Lễ khai mạc và trận khai mạc diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 21.3 tại sân Quy Nhơn (xem lịch và mã số thi đấu).

LỊCH THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ U.19 QUỐC GIA 2017 * Thời gian: Từ 21.3 đến 31.3 * Địa điểm: SVĐ Quy Nhơn (Bình Định) và sân phụ Tây Sơn Ngày Giờ Mã trận Sân Đội - Đội Ghi chú Thứ Ba 21.3 15.30 Quy Nhơn Lễ khai mạc Truyền hình trực tiếp 16.00 1 Quy Nhơn Binh Định - 2A 18.15 2 Quy Nhơn 3A-4A Thứ Tư 22.3 15.30 3 Quy Nhơn 1B - 2B 18.00 4 Quy Nhơn 3B - 4B Thứ Năm 23.3 15.30 5 Quy Nhơn 2A- 3A 18.00 6 Quy Nhơn 4A – Bình Định Thứ sáu 24.3 15.30 7 Quy Nhơn 2B -3B 18.00 8 Quy Nhơn 4B-1B Thứ Bảy 25.3 15.30 9 Quy Nhơn Bình Định- 3A 15.30 10 Tây Sơn 2A - 4A Chủ nhật 26.3 15.30 11 Quy Nhơn 1B - 3B 15.30 12 Tây Sơn 2B- 4B Thứ Ba 28.3 15.30 13 Quy Nhơn Bán kết 1: Nhất A - Nhì B THTT Thứ Tư 29.3 15.30 14 Quy Nhơn Bán kết 2: Nhất B - Nhì A THTT Thứ Sáu 31.3 15.30 15 Quy Nhơn Chung kết: Thắng BK1 - Thắng BK2 THTT 18.00 Lễ trao giải * Ghi chú: - BTC giải sẽ tiến hành lễ trao giải cho đội xếp đồng hạng Ba sau khi kết thúc các trận Bán kết.



tin liên quan PVF chính thức giành vé dự VCK U.19 Vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia năm 2017 vẫn đang tiếp diễn đến 14.3 mới kết thúc (còn 3 lượt đấu nữa), nhưng PVF ở bảng C đã trở thành đội đầu tiên giành vé dự VCK tại Bình Định.

Đăng Khoa