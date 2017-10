Xác định đủ 8 đội dự VCK U.21

Chiều qua, vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên đã diễn ra sôi động ở 2 bảng C, D với nhiều kịch tính đến phút chót.

Ở bảng C trên sân Nha Trang, Khatoco Khánh Hòa (KH) đã thắng đậm Xổ số kiến thiết Lâm Đồng 5-1 do công của Văn Vũ (4), Trọng Phi (22), Thiên Mậu (21), Trung Hiếu (15) và bàn đá phản của Đình Huân (17) của Lâm Đồng. Trận còn lại, TDC Bình Dương (BD) thắng Bà Rịa- Vũng Tàu 4-2 và Đồng Nai hòa Sài Gòn Xuân Thành 2-2. Như vậy kết thúc bảng này, KH được 11 điểm dẫn đầu, hiệu số 10/2, BD cũng 11 điểm nhưng xếp nhì do thua hiệu số (8/4).



Niềm vui lọt vào VCK của ĐTLA - Ảnh: Khả Hòa

Nhựt Quang - T.K



Tại bảng D trên sân Long An, trận quyết định giữa Đồng Tâm Long An (ĐTLA) và Kiên Long Bank Kiên Giang (KG) sôi động từ đầu đến cuối. KG bất ngờ vượt lên dẫn trước do Tuấn Vũ (8) ghi từ cuối hiệp 1. Dù nắm phần chủ động kiểm soát bóng và ép sân nhưng ĐTLA lại bị trạng thái, chơi có phần nôn nóng trong gần 60 phút. Tuy nhiên may mắn đã đến với chủ nhà khi tận dụng sai lầm của hậu vệ KG, Trần Nhạc Di Cô (9) gỡ hòa 1-1 ở phút 60. Lên tinh thần, ĐTLA tấn công tới tấp và chính Di Cô nâng 2-1 bằng pha đánh đầu dũng mãnh. Sau đó đội trưởng Trần Hoài Nam (22) ấn định tỷ số 3-1. Trước đó, Cao su Đồng Tháp thắng Vĩnh Long 4-0 do Diệp Hoài Xuân (22) ghi 2 bàn và Lê Thái Mạnh (9) và Dương Thanh Hào (2) ghi. Ở bảng này, ĐTLA dẫn đầu với 13 điểm, kế đến Đồng Tháp 11 điểm.Như vậy sau 10 ngày thi đấu, vòng bảng đã kết thúc tốt đẹp và chọn xong 8 đội dự VCK gồm Sông Lam Nghệ An (bảng A), SHB Đà Nẵng (bảng B), Khatoco Khánh Hòa (bảng C), ĐTLA (bảng D), 2 đội nhì cao điểm nhất là Than Quảng Ninh và Cao su Đồng Tháp, cùng 2 đội miễn vòng loại là ĐKVĐ Nam Định và chủ nhà Ninh Thuận. Cuộc họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK sẽ diễn ra vào ngày 24.9 tại khách sạn Ninh Thuận.

