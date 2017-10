Xáo trộn nhóm giữa

Được đá sân nhà chiều nay là cơ hội cho SQC Bình Định (BĐ) trở lại nhóm 3 đội dẫn đầu khi họ tiếp đội cuối bảng Hải Nhân Tiền Giang trên sân nhà. Sau khi bị Than Quảng Ninh và Tây Ninh qua mặt, BĐ đang rất khát điểm để trở lại tốp 3. Dự đoán: BĐ thắng 3-0.

Trong khi đó Fico Tây Ninh phải làm khách trước HN ACB nên rất khó để có điểm. Dự đoán: HN ACB thắng 2-0. Một đội khác cũng đang hơn BĐ 1 điểm là Than Quảng Ninh phải làm khách trên sân Cần Thơ, nên chắc chắn cũng gặp khó khăn. Dự đoán: Cần Thơ thắng 1-0. Tiếp Huda Huế trên sân nhà, An Giang cũng có cơ hội để cải thiện điểm số của mình. Dự đoán: An Giang thắng 2-1. Ở nhóm dưới, CLB TP.HCM sẽ hụt hơi khi gặp chủ nhà Berjaya Đồng Nai (ĐN) đang rất cần điểm. Dự đoán: ĐN thắng 2-0. Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Quảng Nam được dự báo sẽ có 3 điểm trước đối thủ Viettel. Dự đoán: Quảng Nam thắng 1-0.

Q.H