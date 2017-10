Xem Công Phượng ‘đấu’ Quế Ngọc Hải chỉ tốn…10.000 đồng

(TNO) Một ngày trước trận cầu tâm điểm của vòng 9 V-League giữa CLB Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai vào 12.4, ban tổ chức (BTC) sân Vinh sẽ tiến hành bán vé với mệnh giá rất rẻ, cao nhất chỉ 70.000 đồng và thấp nhất là 10.000 đồng.

CĐV Sông Lam Nghệ An tại Vinh - Ảnh: Minh Tú CĐV Sông Lam Nghệ An tại Vinh - Ảnh: Minh Tú

Giám đốc điều hành CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) Hồ Văn Chiêm đã thông báo cho Thanh Niên Online về kế hoạch chuẩn bị đón tiếp CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

* Thưa ông, sau khi để lại dấu ấn khá đậm nét ở đội U.23 Việt Nam khi thi đấu tại vòng loại U.23 châu Á, Công Phượng càng trở nên “hấp dẫn” đối với khán giả. BTC sân Vinh sẽ làm gì để bảo vệ an toàn cho Phượng và các đồng đội?

Ông Hồ Văn Chiêm: Người hâm mộ thành Vinh chắc chắn sẽ đón HAGL với tất cả sự nhiệt tình. Tôi nghĩ rằng, ý thức của khán giả sẽ rất cao bởi bây giờ ai cũng đánh giá Công Phượng và các cầu thủ khác của HAGL được coi như “tài sản” quý quốc gia, cần phải giữ gìn và bảo vệ.

Dĩ nhiên, để đề phòng mọi bất trắc, chúng tôi sẽ có những phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội khách trong suốt quá trình tập luyện, thi đấu ở Vinh.

Hiện tại, CLB HAGL chưa thông báo sẽ ở khách sạn nào nhưng dù là ở đâu, họ cũng được bảo vệ tốt.

* Những trận đấu có mặt HAGL luôn thu hút rất đông người xem, và sân Vinh sẽ không là ngoại lệ. Phương án tổ chức bán vé sẽ được tiến hành thế nào, thưa ông?

Ông Hồ Văn Chiêm: Dù trận này được truyền hình trực tiếp nhưng khán giả sẽ rất tò mò muốn xem tận mắt các cầu thủ trẻ của HAGL, nhất là Công Phượng. Những người dân ở các huyện xa của Nghệ An cũng sẽ “khăn gói”, không quản ngại đường xa để có mặt tại sân Vinh.

Sân Vinh hiện nay có 18.000 chỗ ngồi và vì lo ngại sẽ quá tải, dễ xảy ra tình trạng vỡ sân nên BTC đã tính toán kỹ và quyết định chỉ phát hành vào khoảng hơn 10.000 giấy mời và vé.

Vé có mệnh giá rất rẻ để người dân nghèo cũng có thể mua được: 70.000 đồng, 60.000 đồng vé ở khán đài A và 30.000 đồng, 10.000 đồng ở các khán đài còn lại. Chúng tôi nói vui là xem Công Phượng đấu với Quế Ngọc Hải, chỉ tốn 10.000 đồng.

Chúng tôi cũng dành một lượng nhất định vé ưu tiên cho thương binh và sinh viên các trường đại học trên địa bàn. Vì vé miễn phí nên nếu thả lỏng khâu kiểm soát sẽ rất nguy hiểm. Loại vé này sẽ có đặc điểm với loại vé để bán, có tem bảo hành để chống làm giả và chống tuồn ra ngoài. Vào sân phải có vé này kèm thẻ sinh viên.

Công Phượng trong vòng vây CĐV Hà Nội - Ảnh: Minh Tú Công Phượng trong vòng vây CĐV Hà Nội - Ảnh: Minh Tú

Loại vé được bán ra cũng sẽ được in đặc biệt, không thể scan, không thể làm giả. Chúng tôi đã ký hợp đồng với đơn vị in vé và họ cam kết sẽ in vé với chất lượng tốt.

BTC sân dự tính sẽ bán vào ngày 11.4. Vé ở khán đài A bán ở khu vực ngoài sân Vinh chiếm khoảng 50% trong tổng số vé được phát hành, 50% phân phối cho các cơ quan. Vé ở khán đài B sẽ được phân chia là 60 - 70% cho dân, số còn lại cho cơ quan.

Chúng tôi cũng sẽ có phương án phòng chống nạn phe vé dù biết chợ đen chắc chắn sẽ “mọc” lên.

* Lực lượng an ninh cho trận đấu vào ngày 12.4 sẽ được huy động bao nhiêu người, thưa ông?

Ông Hồ Văn Chiêm: Như nói ở trên, trận đấu này sẽ vô cùng hấp dẫn vì thế công tác an ninh, an toàn là cực kỳ quan trọng. Tôi không thể tiết lộ số lượng vì đó thuộc về vấn đề bảo mật. Nhưng chắc chắn, an ninh, công an TP.Vinh, công an các huyện sẽ được huy động đông hơn rất nhiều so với những trận đấu khác được tổ chức tại sân Vinh.

Ngay khi đội HAGL đến Vinh, sẽ có lực lượng an ninh bảo vệ từ sân bay về đến khách sạn và trong suốt quá trình ở Nghệ An, Công Phượng và đồng đội không phải quá lo lắng.

Chắc chắn, sẽ có nhiều người hâm mộ muốn được tiếp xúc, xin chữ ký các cầu thủ và chúng tôi cũng không thể cấm cản quá mức tình cảm nồng hậu của họ dành cho CLB HAGL. Nhưng đội khách vẫn được đảm bảo an toàn và sẽ không có sự cố nào đáng tiếc xảy ra.

Lan Phương

(thực hiện)