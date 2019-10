Bố trí lối đi riêng cho 1.000 khán giả Malaysia ở sân Mỹ Đình

Theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Lê Hoài Anh, vào tối 10.10, sẽ có khoảng 1.000 CĐV Malaysia có mặt ở sân Mỹ Đình và được bố trí lối đi, chỗ ngồi riêng trên khán đài. Để đảm bảo an toàn cho khán giả đội khách, VFF và cơ quan công an sẽ điều riêng lực lượng an ninh ở khu vực chỗ ngồi của họ. Hôm nay, VFF sẽ phân phối vé cho các nhóm CĐV VN và bán trực tiếp 500 vé tại trụ sở VFF cho đối tượng thương binh, cựu chiến binh. Tuy nhiên từ sáng sớm qua, có khá đông người tự xưng là thương binh đến trước cổng VFF gây hỗn loạn.

L.P