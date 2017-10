Xô xát trên sân Thanh Hóa

Trận đấu trên sân Thanh Hóa chiều qua suýt vỡ vào cuối trận bởi những cái đầu nóng tạo ra cảnh hỗn loạn trên sân.



Cảnh hỗn loạn trên sân sau một pha bóng va chạm - Ảnh: Hải Tần

Phút thứ 90+2, từ một đường chuyền dài vào sát vòng cấm địa của đồng đội, tiền đạo Văn Quyết của Hà Nội T&T khi nhảy tranh bóng với hậu vệ Lê Đức Tuấn của Thanh Hóa (TH) đã dùng cùi chỏ thúc vào mạng sườn đối thủ. Ngay lập tức, một số cầu thủ TH (lúc này đã dẫn 3-1) bênh đồng đội của mình lao vào ăn thua đủ với Văn Quyết, xô đẩy khiến cầu thủ của đội bóng thủ đô phải chạy lùi để né tránh.

Từ ngoài khu kỹ thuật, trợ lý HLV của T&T là Chu Đình Nghiêm (từng là cầu thủ cũ của TH) chạy vào phản ứng muốn đánh trả lại đội TH. Ngay lập tức, một số thành viên của T&T cũng chạy theo để giữ Nghiêm lại, tránh xung đột. Phía TH tưởng BHL và cầu thủ dự bị T&T chạy vào sân manh động nên một số thành viên khác cũng chạy vào la lối, tạo nên cảnh lộn xộn. Chủ tịch đội Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội và Phó chủ tịch CLB TH Nguyễn Trọng Hoài buộc phải chạy vào sân can ngăn. Phải mất gần 1 phút, hai ông mới cùng trọng tài Võ Minh Trí hạ hỏa những cái đầu nóng và lập lại được trật tự. Thậm chí, trọng tài Trí đã phải dùng tay đẩy và kéo vài cầu thủ TH cố chạy tìm để đánh trả Văn Quyết. Sau trận đấu, trợ lý Chu Đình Nghiêm còn hung hăng tìm cầu thủ TH để “nói chuyện phải trái”, nhưng may mắn đã được các thành viên khác của đội khách can ngăn.

Hành vi phi thể thao thể hiện qua sự nóng nảy, thiếu kiềm chế của thành viên 2 đội tạo ra cảnh khó coi được truyền hình trực tiếp rõ mồn một này cần phải bị xử lý nặng, chứ không chỉ 2 thẻ vàng quá hiền của trọng tài Trí. Trong thi đấu giữa các đội đang cạnh tranh quyết liệt ngôi thứ dĩ nhiên có sự va chạm, nhưng cố tình nhảy lên gài cùi chỏ tấn công đối phương và đánh trả lại đối thủ rồi hùa nhau gây rối là không thể chấp nhận. Điều này đã tạo ra hình ảnh phản cảm và thiếu văn hóa trên sân. Ngoài ra, trận đấu còn nhiều tình huống va chạm khốc liệt khác như hậu vệ Xuân Thành của TH bị tay đối phương đánh vào miệng chảy máu, còn Najtia Ceh bị đạp thẳng vào chân khiến tróc da.

Đây là trận mà TH thể hiện sự chững chạc của mình, trong khi đội bóng thủ đô mất vài chủ lực bị thẻ như Cao Sỹ Cường, Gallagher, Quốc Long nên đội hình có phần xộc xệch. Van Bakel, Sunday và Najtia Ceh (đá 11 m) đã ghi bàn giúp TH dẫn trước 3-0. Hoàng Vũ Samson gỡ 1-3 cho T&T.

Các trận còn lại: Than Quảng Ninh thắng HAGL 3-2 do công Hải Huy lập cú đúp và Uche. 2 bàn gỡ của đội bóng phố Núi do Timothy và Nguyễn Hoàng Helio thực hiện. Trận này trung vệ Alan Bruno của Than Quảng Ninh bị gãy chân sau pha va chạm cuối hiệp 1. Hùng Vương An Giang tiếp tục trượt dài ở cuối bảng sau khi thua Becamex Bình Dương 1-4. Bàn thắng của Bình Dương do Moses, Trọng Hoàng, Abbas, Quang Vinh ghi. Bàn gỡ của Hùng Vương An Giang do Njodo ghi. SHB Đà Nẵng đã tìm lại niềm vui nhờ trận thắng SLNA 2-1. Vũ Phong và Phan Thanh Hưng ghi bàn cho chủ nhà đều nhờ sự kiến tạo của Gaston Merlo.

