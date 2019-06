Xuân Trường chia tay Buriram United về CLB HAGL dự V-League

Sau pha va chạm mạnh với thủ môn đội Phong Phú Hà Nam, cầu thủ Kim Loan của đội TP. HCM 1 đã bị choáng và do mất kiểm soát nên có hành động cắn vào lưỡi. Nhờ có sự can thiệp kịp thời của trọng tài Nguyễn Kim Việt Bảo nên cô gái đã được an toàn tính mạng.