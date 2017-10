 Xung quanh chuyện Hồng Việt bị chém

Sau hai ngày điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), hôm qua 20.11, cầu thủ Hồng Việt, tiền vệ của SLNA, đã chuyển về Bệnh viện đa khoa Nghệ An để điều trị. Theo hồ sơ bệnh án, Hồng Việt bị mẻ xương mác chân, bắp đùi trái và cánh tay bị thương.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA cho biết, vụ việc đang phải chờ cơ quan công an điều tra. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của ông thì bước đầu xác định Hồng Việt bị chém trước cổng nhà riêng ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Vinh là do trước đó đã cùng vợ can ngăn bạn bè của Việt và một nhóm thanh niên khác đánh ghen trong quán karaoke chứ tiền vệ này không chủ động quậy phá. “Sau khi hồi phục Việt sẽ phải viết tường trình. Sau đó, căn cứ vào kết luận điều tra, chúng tôi mới có hướng xử lý”, ông Thanh nói. Về tình trạng thương tích của cầu thủ này, ông Thanh cho biết Việt chỉ bị thương ở phần mềm và khả năng một tháng sau sẽ hồi phục.



Hồng Việt bị chém có phải chỉ là tai nạn? - Ảnh: Hoàng Anh

Khánh Hoan