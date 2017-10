An ninh trước trận chung kết EURO: Giới nghiêm cao độ

Hôm qua, giới chức tại Pháp cho biết an ninh đã được thắt chặt tới mức nghiêm ngặt nhất trong ngày diễn ra trận chung kết. Ba địa điểm quan trọng nhất cần được bảo vệ là sân Stade de France ở Saint-Denis, khu Fanzone tại công viên Champ-de-Mars dưới chân tháp Eiffel và đại lộ Champs-Élysées. Trong đó, đại lộ Champs-Élysées được dự đoán sẽ là nơi cổ động viên đổ về sau trận đấu, đặc biệt là trong trường hợp chủ nhà Pháp giành chiến thắng.



Tại khu Fanzone với sức chứa 90.000 người bên bờ sông Seine, khoảng 1.900 cảnh sát và nhân viên an ninh sẽ được huy động bảo vệ. Con số nhân sự bảo vệ cho đấu trường Stade de France cũng tương đương, trong khi có khoảng 3.400 người được triển khai cho công tác an ninh tại đại lộ Champs-Élysées. Giới chức Pháp cho biết tại khu Fanzone ở Paris, tỷ lệ là hơn 1 cảnh sát/50 cổ động viên.

Trong bối cảnh nước Pháp và châu Âu hứng chịu nhiều đợt tấn công khủng bố đẫm máu trong hơn một năm trở lại đây, an ninh đã được thắt chặt trong thời gian diễn ra EURO 2016. Khoảng 90.000 nhân viên bảo an đã được huy động cho sự kiện này. Đến nay, ngoài các vụ bạo lực do hooligan gây ra, nhìn chung công tác bảo an đã được thực hiện một cách hiệu quả. Nguy cơ khủng bố, như chính Tổng thống Francois Hollande thừa nhận là “có thật”, đã được kiểm soát tốt, để hàng triệu lượt người hâm mộ tới các Fanzone và sân vận động tại 10 thành phố đăng cai được bảo đảm an toàn.

Đỗ Hùng

(từ Pháp)