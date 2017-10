Bài hát chính thức của EURO 2016 được ứng dụng trực tuyến đặc biệt

This one’s for you được trình bày bởi ca sĩ Thụy Điển 18 tuổi Zara Larsson, ngoài ra có sự góp giọng của một triệu fan trên toàn thế giới thông qua một ứng dụng trực tuyến đặc biệt.

Guetta và Larsson sẽ cùng thể hiện ca khúc này trong lễ khai mạc và bế mạc của EURO 2016 bên dưới chân tháp Eiffel vào ngày 9.6 này.

Bài hát chính thức của EURO cũng sẽ được trình chiếu khi bắt đầu và kết thúc mỗi lần phát sóng trận đấu EURO trên truyền hình. Đặc biệt, bản do các fan thực hiện sẽ được phát mỗi khi bàn thắng được ghi.

Xem video clip ca khúc chính thức của EURO 2016

David Guetta hiện là một DJ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu nước Pháp. Ông là một tên tuổi hàng đầu thể loại nhạc điện tử, từng 2 lần đoạt giải Grammy năm 2010 và 2011. This one’s for you là một ca khúc mới của David Guetta.

David Guetta trong một sự kiện âm nhạc tại Brazil - Ảnh: Dailymail Nữ ca sĩ xinh đẹp người Thụy Điển Zara Larsson - Ảnh: Dailymail David Guetta trong một sự kiện âm nhạc tại Brazil - Ảnh: DailymailNữ ca sĩ xinh đẹp người Thụy Điển Zara Larsson - Ảnh: Dailymail

Lời ca khúc This one’s for you :

We're born to fly

So let's keep living till it all falls down

Let's close our eyes

And let the moment drown the whole world out

We're in this together

Hear our hearts beat together! We stand strong together

We're in this forever!

This one's for you!

This one's for you

Waving colored flags

We won't surrender, there's no standing down (no standing down)

Love's a playing field

It's full of winners, we're breaking new ground

We're in this together

Hear our hearts beat together!

We stand strong together

We're in this forever! (forever)

This one's for you!

This one's for you

In this together

Whoa whoa, whoa whoa!

We're in this together (we're in this together)

Hear our hearts beat together!

We stand strong together

We're in this forever!

This one's for you

Thúy Hằng