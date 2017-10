Ca sĩ Hoàng Bách: 'Tôi yêu Hà Lan nhưng được xem Anh thi đấu cũng hạnh phúc'

Cho đến hôm nay, khi EURO gần đi hết vòng bảng, thì việc tình yêu Hà Lan vắng mặt trong giải bóng đá lớn nhất châu Âu vẫn làm cho chàng ca sĩ "cô đơn" buồn bã. Anh chia sẻ, năm nay, mãi đến sát ngày khai mạc EURO, anh mới bắt đầu cảm nhận được không khí giải bóng đá này. Anh đã tưởng tình yêu với EURO của mình cũng đi theo sự vắng mặt của Hà Lan.

Chàng nhạc sĩ của những "ca khúc 20 phút"

"Tôi mới nghe ca khúc chính thức của EURO năm nay thôi đấy, một phần vì nỗi buồn với Hà Lan. Sau trận khai mạc Anh - Nga tôi mới nghe thử ca khúc This one is for you, rất cuồng nhiệt, sôi động", ca sĩ của ban nhạc AC&M cho biết.

Hoàng Bách cũng bật mí thêm, bóng đá là một nguồn cảm hứng sáng tạo của anh. Cuộc đời anh có 2 niềm vui, sự hạnh phúc và cảm hứng, đó là âm nhạc và bóng đá. Ngoài những buổi xem bóng đá cùng bạn bè, người thân, Hoàng Bách còn là một chân sút quen thuộc của các sân cỏ nhân tạo với những người bạn nghệ sĩ.

Mới đây, chỉ trong hơn 20 phút, sau một trận cầu giao hữu với những đồng đội tại thành phố Cần Thơ, Hoàng Bách đã sáng tác được một ca khúc tên Hát cảm ơn cuộc đời.

"Chuyện chàng cô đơn, Mưa rơi cuối tuần hay Mình đi đâu thế tôi đều chỉ viết trong hơn 20 phút mà thôi", ông bố trong chương trình truyền hình thực tế "Bố ơi mình đi đâu thế" bật mí.

"Tôi yêu Hà Lan nhưng được xem Anh thi đấu cũng là hạnh phúc, chàng ca sĩ hết lòng ủng hộ Anh tại EURO năm nay nói.