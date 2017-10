Cảnh sát Paris 'xin' đóng cửa Fan Zone và sân vận động

Theo AFP, Cảnh sát trưởng Paris Michel Cadot cho biết rất muốn đóng cửa Fan Zone dưới chân tháp Eiffel có sức chứa hơn 90.000 CĐV trong dịp diễn ra EURO 2016. Đây là 1 trong 10 khu Fan Zone ở EURO 2016 (diễn ra từ ngày 10.6 đến ngày 10.7) và lớn nhất sự kiện năm nay. Trong một bức thư gửi Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve, ông Cadot viết tha thiết rằng cảnh sát Paris đã “kiệt sức” vì quá căng thẳng và mối đe dọa khủng bố. tin liên quan Pháp triển khai công nghệ chống hiểm họa khủng bố hóa học tại EURO 2016 Chủ nhà Pháp vừa tuyên bố áp dụng công nghệ chống máy bay điều khiển từ xa và vùng cấm bay tại tất cả các sân vận động nhằm phòng ngừa hiểm họa khủng bố bằng vũ khí hóa học tại EURO 2016. Paris là một trong những thành phố đăng cai tổ chức các trận đấu tại EURO 2016 trên 2 sân Stade de France và Parc des Princes, trong đó có trận khai mạc và bế mạc giải đấu. Ngoài ra, người đứng đầu cảnh sát Paris còn úp mở việc sẽ đóng cửa 12 trận đấu EURO 2016 diễn ra trên 2 sân tại thủ đô nước Pháp. AFP cho hay, đề nghị của ông Cadot là dễ hiểu bởi kể từ sau vụ khủng bố kinh hoàng hồi tháng 11 năm ngoái, cảnh sát Paris phải làm việc hết tốc lực để ngăn chặn âm mưu khủng bố. Và khi EURO 2016 được cho là mục tiêu tấn công của các nhóm Hồi giáo cực đoan, lực lượng an ninh ở Paris lại “đau đầu” hơn do sẽ có hàng triệu du khách đến cỗ vũ cho sự kiện. Trước đề nghị của ông Cadot, Bộ trưởng Cazeneuve vẫn chưa hồi đáp. Trong khi đó, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho hay các Fan Zone vẫn nên duy trì trừ khi xuất hiện âm mưu khủng bố.

Hồi đầu tuần này, Mỹ cũng đưa ra cảnh báo EURO 2016 có thể sẽ mục tiêu “hấp dẫn” của bọn khủng bố, đồng thời khuyên người dân trong nước nên cân nhắc việc đến châu Âu. “Một lượng lớn khách du lịch sẽ đến châu Âu mùa hè này và sẽ là mục tiêu của những kẻ khủng bố”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố.



Trước đó, chủ nhà Pháp cũng gia hạn tình trạng khẩn cấp trong nước khi xuất hiện nhiều nguồn tin tình báo Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên kế hoạch khủng bố bằng nổ bom cảm tử, xả súng và vũ khí hóa học. Chính phủ nước này cũng huy động 90.000 cảnh sát, binh sĩ và nhân viên an ninh để đảm bảo an toàn cho sự kiện.

Nguyên Khoa