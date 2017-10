Cảnh sát Pháp giả định Euro 2016 bị khủng bố IS tấn công

Cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố thiện chiến của Pháp (RAID), vừa giả định một cuộc tấn công khủng bố của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khi vòng chung kết (VCK) Euro 2016 đang diễn ra.

Tình huống giả định cấp cứu người hâm mộ bên ngoài sân khi bị ảnh hưởng bở vụ nổ gây ra. Ảnh: AFP Tình huống giả định cấp cứu người hâm mộ bên ngoài sân khi bị ảnh hưởng bở vụ nổ gây ra. Ảnh: AFP

Cụ thể, giả định cuộc tấn công diễn ra ở trận đấu giữa tuyển xứ Wales gặp Nga tại sân vận động Municipal ở thành phố Toulouse, thuộc khuôn khổ lượt cuối bảng B còn có tuyển Anh và Slovakia.

Sân vận động Municipal ở thành phố Toulouse, nơi diễn ra cuộc diễn tập, Ảnh: AFP Sân vận động Municipal ở thành phố Toulouse, nơi diễn ra cuộc diễn tập, Ảnh: AFP

Các hoạt động diễn tập của RAID bao gồm tấn công giải cứu con tin, cấp cứu người hâm mộ cả trong và bên ngoài khuôn viên sân vận động trong trường hợp bị khủng bố IS cài bom cho phát nổ…

Đặc nhiệm RAID tấn công... ảnh: AFP Đặc nhiệm RAID tấn công... ảnh: AFP

Nhóm đặc nhiệm RAID cũng là đơn vị từng truy lùng các phần tử khủng bố từng tấn công thủ đô Paris hồi tháng 11 năm ngoái, cùng các vụ tấn công khủng bố khác trước đó.

Sử dụng cả xe bọc thép... Sử dụng cả xe bọc thép...

Được biết, nhiều tình huống giả định khác cũng được RAID lên kế hoạch diễn tập để ngăn ngừa hữu hiệu nhất khả năng tấn công khủng bố sẽ xảy ra tại Euro 2016. Đặc biệt là mới đây sau vụ khủng bố ở Brussels, Bỉ các nghi phạm khủng bố đã bị bắt khai ra đã có kế hoạch tỉ mỉ tấn công khi VCK Euro 2016 diễn ra.

Giải cứu con tin. Ảnh: AFP Giải cứu con tin. Ảnh: AFP

Do đó, giới chức an ninh Pháp hiện thực hiện hàng loạt biện pháp an ninh chặt chẽ để VCK Euro 2016 được diễn ra suôn sẻ và người hâm mộ sẽ an tâm khi đến Pháp xem các trận đấu đỉnh cao.

Rất đông giới truyền thông tham gia theo dõi và quan sát cuộc diễn tập của RAID. Ảnh: AFP Rất đông giới truyền thông tham gia theo dõi và quan sát cuộc diễn tập của RAID. Ảnh: AFP

Dự kiến có khoảng 2,5 triệu người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Pháp vào mùa hè này để theo dõi VCK Euro 2016.

Giang Lao