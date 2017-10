Chuyện lạ trong lịch sử EURO: Bị loại tức tưởi vì... đồng xu

Rõ ràng chỉ một trận đấu đôi khi đủ làm thay đổi cả một lịch sử. Bây giờ, chẳng ai nhìn lại lịch sử bóng đá đỉnh cao và ghi nhận Liên Xô là một cường quốc. Nhưng giả sử đấy là đội vô địch 2 lần và về nhì 2 lần chỉ trong 4 kỳ Euro đầu tiên? Quá khác biệt. Điều đáng nói là khác biệt to lớn ấy thật ra lại được quyết định bởi một khoảnh khắc hoàn toàn mang tính may rủi, không thể mong manh hơn.

Liên Xô và Ý bất phân thắng bại trong suốt 120 phút của trận bán kết Euro 1968. Thậm chí đôi bên đều không ghi được bàn nào. Cuối cùng, người ta xác định thắng thua bằng một phương pháp chẳng khác gì trò chơi trẻ con: tung đồng xu. Ý thắng, và thẳng tiến đến ngôi vô địch sau khi đánh bại Nam Tư trong trận chung kết - đấy chính là lần duy nhất trong lịch sử, cường quốc bóng đá Ý vô địch Euro. Liên Xô thì bị loại, sau đó thua luôn đội Anh trong trận phân ngôi 3-4.

Đấy cũng là trận đấu duy nhất trong lịch sử các giải lớn (Euro, World Cup), người ta dùng phương pháp tung đồng xu để phân cao thấp trong trường hợp hòa nhau ở thể thức loại trực tiếp. Căng thẳng, hồi hộp, điên rồ, và theo một bộ phận không nhỏ trong giới quan sát thì còn có tính chất... ngu ngốc nữa. Vì thế, có thể hiểu vì sao cả trọng tài chính lẫn hai trọng tài biên đều... trốn biệt ngay khi kết thúc 120 phút so giày giữa đôi bên.

Lẽ ra trọng tài Kurt Tschenscher (Đức) phải là người điều khiển màn tung đồng xu để xác định đội đi tiếp. Nhưng vì ông tỏ rõ thái độ không muốn liên quan đến quyết định "kỳ cục" ấy, một quan chức UEFA tên là Senor Pujols đành bước ra sân thay vai trọng tài. Sau này, Pujols nói rằng đấy là vinh dự.

Mất khoảng 10 phút để các bên chấp nhận nhân vật Senor Pujols điều khiển trò tung đồng xu, và đấy không phải là rắc rối duy nhất. Phía Liên Xô đề nghị tung đồng rúp của mình. Ý chọn đồng peseta của Tây Ban Nha. Chẳng ai nhường ai. Giải pháp trung dung là tung đồng đô la Mỹ bị cả hai phía bác bỏ. Cuối cùng, đôi bên đều chấp nhận đề nghị của quan chức Pujols là dùng đồng guilder của Hà Lan.

Chưa hết, lại phải mất thêm nhiều phút để các bên thống nhất cách thức "chơi trò con nít". Pujols phải cố bật ngón cái cho điệu nghệ để hất đồng xu lên cao và khi đồng xu còn đang xoay tít trên không thì thủ quân Albert Shesternyov của Liên Xô phải nhanh chóng hô lên thật to và rõ: "head" (mặt có in hình đầu người trên đồng xu) hay "tail" (mặt còn lại). Thủ quân Giacinto Facchetti của Ý thì chỉ cần theo dõi thật kỹ và chờ xem đối thủ đoán đúng hay sai. Đâu đó xong xuôi, quan chức Pujols bật ngón tay thật mạnh. Shesternyov hô "head" thật to. Và đồng xu... biến mất. Nó bị rớt xuống một cái rãnh có lưới phía trên. Các bên chấp nhận làm lại từ đầu. Pujols tung đồng xu khác. Shesternyov lại hô "head", nhưng kết quả là "tail". Ý lọt vào chung kết.

Tất cả đều được ghi vào biên bản trận đấu. Riêng chuyện sau đây thì không, vậy nên ai tin hoặc không tin, tùy ý. Sau trận, một nhân viên sân bãi cố tìm lại đồng xu đầu tiên và khi ông ta tìm được thì kết quả của nó là "head" (tức Liên Xô thắng)!

Lấy vé dự trận chung kết nhờ màn tung đồng xu duy nhất trong lịch sử vẫn chưa phải là toàn bộ may mắn của đoàn quân Azzurri tại Euro 1968. Ở trận tiếp theo, họ cũng chỉ hòa 1-1 với Nam Tư (Ý gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn 10 phút). Kỳ này, đôi bên tái đấu (cũng là lần duy nhất trong lịch sử các giải đấu lớn mà người ta tái đấu sau khi bất phân thắng bại trong trận chung kết), Ý thắng 2-0 trong trận tái đấu và trở thành những nhà vô địch bóng đá châu Âu, ngay trên sân nhà.

Nguyễn Minh