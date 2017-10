Đại thắng Hungary, Bỉ phô diễn giá trị của đội hình đắt giá nhất EURO

Bước vào trận đấu này, HLV Marc Wilmots chỉ có duy nhất một sự thay đổi người. Dries Mertens, tiền vệ đang chơi bóng tại Ý được sắp đá chính thay cho Yannick Carrasco, người đang có phong độ khá thất vọng.

Sau 3 lần vào sân từ băng ghế dự bị, màn trình diễn thuyết phục của tiền vệ đang khoác áo Napoli đã giúp anh lần đầu đá chính để hợp với Hazard - De Bruyne - Lukaku cùng đang đạt phong độ rất cao thành bộ tứ tấn công đáng gờm.

Ở bên kia sân, Hungary đón chào sự trở lại của tài năng trẻ Adam Nagy sau khi được cho nghỉ ở trận hòa 3-3 với Bồ Đào Nha. Anh sẽ hợp cùng lão tướng 37 tuổi Zoltan Gera ở trung lộ với hy vọng hạn chế được tầm ảnh hưởng của De Bruyne.

Ngay từ những phút đầu của trận đấu, các học trò của HLV Wilmots đã dồn ép đối thủ về phần sân nhà. Bóng đặc biệt được triển khai nhiều bên cánh trái nơi có đội trưởng Hazard.



Mọi thứ đã khởi đầu rất suôn sẻ cho đội bóng đắt giá nhất EURO 2016, khi thế bế tắc đã được khai thông từ phút thứ 10, sau một pha phối hợp đá phạt đơn giản nhưng chính xác.

Từ quả phạt chếch bên cánh trái, chuyên gia kiến thiết Kevin De Bruyne đã rót bóng vào rất vừa tầm. Dù Lukaku đã bị với nhưng hậu vệ Toby Alderweireld đã xuất hiện đúng lúc để đánh bại thủ thành kỳ cựu Kiraly bằng cú đánh đầu sát vạch 5m50.

Với lợi thế bàn thắng sớm, tuyển Bỉ khá ung dung trong hiệp 1. Họ chơi với chừng mực vừa phải, với số đông đảm bảo an toàn bên phần sân nhà mỗi khi Hungary có bóng. Tuy vậy, với tốc độ và kỹ thuật của 4 cầu thủ có xu hướng tấn công trong đội hình, những pha phản công của họ luôn tiềm ẩn độ sát thương rất cao.

Sớm bị phá sản kế hoạch rình rập chờ thời cơ phản công, Hungary đã buộc phải cải biến lối chơi. Với sự đa năng của đội trưởng Balazs Dzsudzsák bên cánh trái, họ cố gắng từng chút một trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát bóng ở giữa sân.

Trong cuộc đối đầu với bộ đôi tiền vệ trung tâm Radja Nainggolan và Axel Witselđánh, các cầu thủ Hungary đã chơi không tồi. Thay vì chơi bóng dài như đại đa số các đội bóng nhỏ khác, các học trò của HLV Bernd Storck vẫn tự tin triển khai lối chơi bóng bật ban kỹ thuật.

Hungary đã cho tất cả thấy một phần lý do vì sao họ là đội đến vòng 16 đội với tư cách xếp đầu bảng. Trước hàng tiền vệ toàn ngôi sau của đối thủ, Hungary vẫn tự tin triển khai được lối chơi kỹ thuật, với những pha phối hợp nhóm nhỏ uyển chuyển.

Thậm chí, theo thống kê chính xác thì kết thúc hiệp 1 họ có thời lượng kiểm soát bóng cao đến 53% so với chỉ 47% của Bỉ, chuyển bóng nhiều hơn (284 so với 222) và chính xác hơn (92% so với 87%)



Có điều, không kể quả dứt điểm sạt xà ngang của Lovrencsics ở phút 38, thì số lần Hungary tiến sát uy hiếp khung thành thủ môn Thibaut Courtois trong hiệp 1 là không nhiều.