Diễm My 9x đặt niềm tin vào tuyển Anh

Vào lúc 2 giờ sáng ngày 21.6 diễn ra trận đấu trong khuôn khổ bảng B mùa giải EURO 2016 giữa Anh và Slovakia. Nữ diễn viên Diễm My 9X đã chia sẻ với chúng tôi những nhận định về trận đấu này.

Diễm My 9X được biết đến là nữ diễn viên thông minh, xinh đẹp và luôn nỗ lực trong sự nghiệp. Giai nhân màn ảnh từng là sinh viên Đại học ngoại thương làm điên đảo trái tim người hâm mộ một thời và được tặng danh hiệu “Nữ hoàng ảnh lịch”.

Nhìn dáng vẻ thướt tha, yêu kiều của nữ diễn viên “Mỹ nhân kế” ít ai biết cô lại đặc biệt yêu thích các môn thể thao đầy mạnh mẽ, trong đó có bóng đá. Công việc khá bận rộn, lịch diễn, sự kiện dày đặc, Diễm My ít khi có cơ hội để có thể theo dõi được trọn vẹn một trận đấu bóng đá trong mùa EURO này.

Diễm My tâm sự: “My không có nhiều thời gian để có thể xem được tất cả các trận đấu, một phần vì công việc, một phần vì các giờ diễn ra trận đấu thường là tối hoặc quá khuya nên My chỉ có thể chọn lọc các trận đấu có đội mà My yêu thích. Những trận khác, My sẽ tranh thủ thời gian rảnh để coi lại trên youtube. Đó cũng là cách để My nhìn lại diễn biễn trận đấu, cảm nhận được không khí bùng nổ tuyệt vời của sân cỏ”.

Trước trận đấu giữa Anh và Slovakia diễn ra vào rạng sáng ngày 21.6 theo giờ Việt Nam, Diễm My 9X mạnh dạn đưa ra dự đoán của mình. “Tuyển Anh đang xếp ở vị trí đầu bảng B sau trận thắng với xứ Wales diễn ra vào giữa tuần qua 16.6, My nghĩ việc tuyển Anh sẽ tiếp tục thừa thắng xông lên để giành chắc tấm vé đi tiếp vào chung kết. Tuyển Anh cũng là đội tuyển My cũng vô cùng yêu thích nên trong trận đấu lần này My toàn tâm toàn ý ủng hộ cho tuyển Anh. My dự đoán trận này đội tuyển Anh sẽ ghi 2-0 trước Slovakia và Jamie Vardy sẽ tiếp tục tỏa sáng ở trận đấu”.

Jamie Vardy là cầu thủ "nữ hoàng ảnh lịch" vô cùng yêu thích. Chân sút 29 tuổi là cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2015 - 2016, cũng là cầu thủ xuất sắc nhất mùa do hiệp hội nhà báo Anh bầu chọn. Diễm My cho hay cô ấn tượng bởi tốc độ, lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả của Vardy. My hy vọng Vardy sẽ tỏa sáng không chỉ trong trận đấu tới đây mà cả trong mùa EURO 2016.

Nhìn nhận về đội bóng sẽ lên ngôi ở EURO năm nay, My kể đến 3 cái tên: Anh, Tây Ban Nha và Pháp.

"Anh đội bóng mà My yêu thích và đang dẫn đầu bảng B, Tây Ban Nha cũng là đội mà My yêu thích không kém. Pháp đang có lợi thế sân nhà cùng với thành tích hiện tại thì cũng là một cử viên sáng giá cho ngôi vô địch", nữ diễn viên "Mỹ nhân kế" cho hay.

Thanh Tiên