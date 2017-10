Đức loại Ý, Joachim Loew phải suy nghĩ lại

Vì kinh nghiệm thương đau hồi năm 1976, giới bóng đá Đức mới nhìn vào quả 11m luân lưu với cặp mắt khác, tinh thần khác, suy nghĩ khác, so với Anh hoặc Hà Lan. Cũng chính vì vậy, Mannschaft mới trở nên "vô đối" trong lĩnh vực sút 11m suốt 40 năm qua, ở hai đấu trường lớn EURO, World Cup.

Đức chưa bao giờ thua lần nữa trên chấm 11m. Bất quá, Gary Lineker cũng chỉ nói được tới chỗ "cuối cùng người Đức luôn thắng", khi nhân vật này "định nghĩa" môn bóng đá bằng một câu đơn giản nhất, thú vị và dễ nhớ nhất. Nhưng có lẽ, chính Lineker cũng không hiểu vì sao ông phải nói vậy.

Sút 11m không phải là chuyện may rủi - có thể tranh luận điều này theo một cách khác. Nếu là may rủi, UEFA và FIFA hẳn đã phải tìm ra cách khác để phân định thắng thua trong trường hợp hòa ở thể thức loại trực tiếp, cho 2 giải đấu lớn. Họ đã phải dùng đến giải pháp... tung đồng xu, nghĩ ra "bàn thắng vàng", rồi điều chỉnh thành "bàn thắng bạc". Nhưng tóm lại, tất cả đều bị xóa bỏ khi lộ rõ là những giải pháp điên rồ, thậm chí ngu ngốc. Đấy mới là những giải pháp đầy tính may rủi. Sút 11m để phân thắng bại tuy có nghiệt ngã thật, nhưng rất công bằng. Hoặc ít ra, chưa ai nghĩ được cách nào công bằng hơn.