EURO 2016: Cấm bia rượu để chống hooligan

Lệnh cấm này có hiệu lực trong vòng 24 giờ của ngày diễn ra trận đấu. Tuy nhiên, lệnh cấm chỉ hiệu lực ở khu vực công cộng cùng các quán bar, nhà hàng, còn tại khu vực fanzone (nơi CĐV tụ tập xem trận đấu được trực tiếp trên truyền hình) sẽ không bị cấm, nhưng cũng có một số hạn chế và kiểm soát lượng bia rượu bán cho CĐV. Lệnh cấm này gây khó cho không ít CĐV, nhất là những người đến từ Vương quốc Anh, vốn là những CĐV xem chuyện uống bia rượu khi đi xem đá bóng là điều tất yếu xưa nay.

Ở Euro, tuyển Anh và Xứ Wales nằm cùng bảng B. Cả hai gặp nhau trên sân Stade Bollaert-Delelis ở thành phố Lens vào ngày 16.6, trong khi Bắc Ireland nằm ở bảng C. Chỉ riêng 3 đội tuyển của Vương quốc Anh này sẽ có từ 350.000 - 500.000 CĐV kéo đến Pháp để ủng hộ đội nhà. Hiện có khoảng 250.000 vé được bán cho giới CĐV đến từ Vương quốc Anh trong tổng số 1,6 triệu đơn đăng ký mua. Do vậy, sẽ có một lượng rất lớn CĐV từ nơi này đến Pháp mà không có vé vào xem các trận đấu. Thành phố Lens, nơi tổ chức trận Anh và Xứ Wales, vì thế rất lo ngại những CĐV không thể vào sân sẽ la cà ở các nơi công cộng, uống bia rượu say xỉn rồi gây bạo loạn.

Cảnh sát thành phố Lens cho biết, trong ngày diễn ra trận đấu trên họ sẽ tổ chức tuần tra khắp nơi để bắt những CĐV say xỉn vi phạm lệnh cấm uống bia rượu. Ngoài ra, giới cảnh sát cũng tư vấn trước những CĐV không có vé nên đến các khu vực fanzone hoặc di chuyển sang các thành phố lân cận khác để xem trận đấu trên truyền hình. Khu vực fanzone cũng chỉ thiết kế cho khoảng 10.000 CĐV, và họ cũng phải mua vé vào đây.

Hôm thứ ba tuần này, cảnh sát Pháp công bố danh sách 1.841 CĐV quá khích từ nước Anh và 86 CĐV từ Xứ Wales sẽ bị cấm nhập cảnh vào Pháp vì tiền sử quậy phá.

Không riêng trận Anh gặp Xứ Wales, mà mọi trận đấu khác được tổ chức tại Lens như Albania gặp Thụy Sĩ, CH Czech gặp Thổ Nhĩ Kỳ và một trận ở vòng 1/8 đều bị cấm tương tự. Còn tại Marseille, trận Anh gặp Nga cũng đang được siết chặt an ninh. Có thể Marseille sẽ áp dụng lệnh cấm uống bia rượu cho giới CĐV trong ngày diễn ra trận đấu để tránh rắc rối xảy ra.

Giang Lao