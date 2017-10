EURO 2016: Cơ hội ‘lên giá’ cho sao mới của Premier League

Jamie Vardy (29 tuổi, tuyển Anh)

Tiền đạo hiện đang chơi là Leicester City là bông hoa nở muộn ở Premier League . Vardy lập thành tích ghi 11 bàn thắng liên tiếp ở 11 lần ra sân. Với tổng cộng 23 bàn thắng, tiền đạo 29 tuổi là người góp công lớn trong việc đưa “Bầy cáo” lần đầu tiên lên ngôi vô địch.

Dĩ nhiên, Vardy có khởi đầu không mấy thành công. Thậm chí, anh vẫn được cho là tài năng nửa mùa và EURO 2016 sẽ là hố sâu để chôn vùi tên tuổi của anh. Nhiều người cũng hoài nghi về năng lực của Vardy bởi anh không chỉ “mỏng cơm” mà còn già tuổi.

Dù đang được giới chuyên môn đánh giá rất cao mà nhất là HLV tuyển Anh, ông Roy Hodgson nhưng Vardy vẫn phải thể hiện được năng lực của anh tại mùa EURO tới. Nếu không thể làm nên chuyện trên đất Pháp, Vardy khó tránh khỏi sự dèm pha từ những người đã nghi ngờ anh trước đó.

Romelu Lukaku (23 tuổi, tuyển Bỉ)

Đã từng có thời điểm, chân sút của Everton áp sát kỷ lục của Vardy khi ghi bàn trong 7 trận liên tiếp. Dù chỉ 23 tuổi nhưng Lukaku nằm trong top 3 chân sút xuất sắc nhất Premier League mùa này.

Dù được nhiều CLB lớn săn đón như Bayern Munich hay Manchester United nhưng Lukaku không phải là một tên tuổi nổi như cồn, nhất là khi so với Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Neymar. Việc không được chơi ở một CLB lớn đã ít nhiều ảnh hưởng đến tiếng tăm của tiền đạo 23 tuổi. Do vậy, EURO 2016 là cơ hội để Lukaku nâng tầm và cơ may tìm một bến đỗ mới phù hợp hơn.

Harry Kane (tuyển Anh, 22 tuổi)

Dù Kane (Tottenham) là đối thủ của Vardy tại đấu trường Premier League nhưng cả hai sẽ cùng chơi trong màu áo tuyển Anh ở EURO 2016. Khác với “Gã nhà quê” là Vardy, Kane đã sớm khẳng định tài năng từ mùa giải 2014-2015 với danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” của Premier League. Kane cũng là người duy nhất vượt mặt Vardy về thành tích ghi bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này với 25 lần sút thủng lưới đối phương.

Ở sân chơi quốc tế, tiền đạo 22 tuổi chưa có nhiều cơ hội để phô diễn tài năng. Anh vẫn thi đấu cho các đội trẻ nhưng chỉ mới có trận ra mắt tuyển Anh ở vòng loại EURO 2016. Chỉ 80 giây khi vào sân thay Wayne Rooney, Kane đã đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên nhờ đường tạt bóng của Raheem Sterling. Do đó, EURO 2016 là cơ hội tuyệt vời để Kane tiếp tục viết thêm vào bảng thành tích của mình.

Marcus Rashford (18 tuổi, tuyển Anh)

Cơ hội dự EURO 2016 là thách thức không nhỏ đối với một tài năng chỉ mới nổi lên trong vòng 3 tháng qua như Rashford. Thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế là điểm yếu lớn nhất của tiền đạo hiện đang chơi cho Manchester United. Nhưng khi vượt qua được rào cản trên thì giải bóng đá lớn nhất châu Âu sẽ là cơ hội để Rashford làm rúng động giới túc cầu thêm một lần nữa.

Từ trận ra mắt đầu tiên vào ngày 26.2, Rashford đã ghi được tổng cộng 7 bàn thắng. Dù non tuổi đời, tuổi nghề nhưng tiền đạo 18 tuổi lại sút thủng lưới nhiều đối thủ mạnh, trong đó có Arsenal.

Thực tế, giới bóng đá không hiếm cầu thủ lên tuyển và thành công khi tuổi chỉ vừa 18 hoặc 19. Do vậy, Rashford vẫn hoàn toàn có thể tự tin khi thi đấu cạnh các tên tuổi lớn và đem về những thành tích cho riêng mình.

Phương Nguyên