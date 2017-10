EURO 2016: Lens Agglo - Thành phố của những bảo tàng

[VIDEO]: Lens Agglo - Thành phố của những bảo tàng

Cách 35 km từ thành phố Lille theo hướng Bắc, Lens Agglo (viết tắt của Lens Agglomération bao gồm hai đô thị Lens và Liévin) vốn là mỏ khai thác than lâu đời của người dân Pháp. Nhưng Thế chiến thứ 2 đã cướp đi của nơi này nét văn hóa vốn có và nơi này đã phải vật lộn để thay đổi kể từ khi mỏ than cuối cùng buộc phải đóng cửa vào năm 1990. Thay vì gầy dựng mỏ than mới, Lens Agglo trở nên nổi tiếng với bảo tàng nghệ thuật mang tên Louvre - Lens từ năm 2012.

Đây là chi nhánh của Viện bảo tàng Louvre - điểm văn hóa nổi tiếng thế giới, nơi từng được hiện diện rất nhiều trong các tiểu thuyết, phim ảnh nổi tiếng thế giới mà tiêu biểu là cuốn sách Mật mã Da Vinci của tác giả Dan Brown.

Dù là chi nhánh nhưng Louvre - Lens vẫn trưng bày đủ các cổ vật của 8 bộ sưu tập từ Louvre như Phương Đông cổ đại, Ai Cập cổ đại, Hy Lạp, La Mã và Etruria cổ đại, Nghệ thuật Hồi giáo, Hội họa, Điêu khắc, Nghệ thuật họa hìnhvà Nghệ thuật trang trí.

Ngoài điểm tham quan văn hóa, Lens Agglo còn thu hút du khách bởi các quán cà phê bắt mắt cùng con đường dành riêng cho các tín đồ mua sắm. Các nhà ga được xây dựng từ năm 1926 theo phong cách khảm nghệ thuật cực kì ấn tượng cũng là điểm dừng chân không thể không ghé qua. Khi mệt mỏi bởi những chuyến thăm thú, dạ dày của các du khách sẽ được chiều chuộng bằng món xúc xích nướng trứ danh mang hương vị từ Bỉ.

Bollaert-Delelis được xây dựng bởi một nhóm các thợ mỏ thất nghiệp và mở cửa lần đầu vào năm 1933. Để phục vụ EURO 2016, sân đã được thành phố đầu tư sửa chữa. Bollaert-Delelis từng là nơi diễn ra các trận đấu của giải vô địch châu Âu 1984, World Cup 1998, World Cup bóng bầu dục năm 2007…

Lens Agglo có khoảng 34.000 dân và sân vận động Bollaert-Delelis có sức chứa chỉ vào khoảng 7.000-10.000 chỗ. Bollaert-Delelis sẽ là nơi diễn ra trận đấu của các đội Albania vs Thụy Sỹ, Anh vs Xứ Wales, CH Czech vs Thổ Nhĩ Kỳ ở kì EURO 2016.

Vài nét về thành phố Lens Agglo Diên tích:11,7 km2

Dân số: 34.190 người Đại sứ của thành phố : Éric Sikora (cựu cầu thủ của Lens giai đoạn 1985-2004), Louis LaForge (nhà báo và người dẫn chương trình) Câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng : Racing Club de Lens Cầu thủ nổi tiếng : Maryan Wisniewski, Didier Six

Phương Nguyên