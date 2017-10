Europol: Hàng ngàn phần tử khủng bố trở lại châu Âu, nguy hiểm rình rập EURO 2016

Sự an toàn của EURO 2016 tiếp tục trở thành vấn đề nóng hổi trước ngày khai cuộc sau khi Cảnh sát châu Âu (Europol) cảnh báo rất nhiều phần tử tham gia nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã trở lại châu Âu.

Người đứng đầu Europol Rob Wainwright (trái) lo ngại cho sự an toàn của EURO 2016 - Ảnh: AFP Người đứng đầu Europol Rob Wainwright (trái) lo ngại cho sự an toàn của EURO 2016 - Ảnh: AFP

Cảnh báo trên được người đứng đầu Europol Rob Wainwright đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức Die Welt. Ông này thừa nhận rằng có những “mối lo ngại cực lớn” đối với an ninh của EURO 2016 diễn ra tại Pháp (từ ngày 10.6 đến ngày 10.7) do sự kiện sẽ là “một mục tiêu hấp dẫn cho bọn khủng bố”.

Ông Rob Wainwright nhấn mạnh rằng việc đảm bảo sự an toàn cho EURO 2016 sẽ là một thách thức rất lớn cho lực lượng an ninh của nước chủ nhà Pháp, trong đó các cuộc tấn công quán cà phê, nhà hàng và nhà hát ở Paris kinh hoàng hồi cuối năm ngoái có thể tái diễn ở ngày hội bóng đá châu Âu sắp tới.

Sân Stade de France từng chấn động bởi vụ khủng bố tại Paris hồi cuối năm ngoái - Ảnh: AFP Sân Stade de France từng chấn động bởi vụ khủng bố tại Paris hồi cuối năm ngoái - Ảnh: AFP

Theo người đứng đầu Europol, lời cảnh báo nói trên xuất phát từ việc tổ chức nhận một số thông tin gần 5.000 người đã tham gia nhóm IS ở Syria và Iraq là những chiến binh nước ngoài và 1/3 trong số này đã trở lại châu Âu.

Ông Rob Wainwright cho biết mặc dù đã nắm được nguồn tin trên nhưng sẽ rất khó giám sát những kẻ có âm mưu khủng bố 24/24 giờ. Vì vậy ông này kêu gọi các nước châu Âu nên hợp tác chống khủng bố, trao đổi thông tin và thực hiện điều tra chung nhằm ngăn chặn tối thiểu nguy cơ khủng bố ở EURO 2016.

Laurent Nunez - Trưởng Cảnh sát Marseille (nơi sẽ tổ chức trận Anh - Nga) thừa nhận mối lo ngại khủng bố đang tăng cao - Ảnh: AFP Laurent Nunez - Trưởng Cảnh sát Marseille (nơi sẽ tổ chức trận Anh - Nga) thừa nhận mối lo ngại khủng bố đang tăng cao - Ảnh: AFP

Trước đó, cơ quan an ninh Pháp tiết lộ 2 trận đấu của tuyển Anh ở EURO 2016 được xem là mục tiêu lớn nhất của các phần tử khủng bố và bạo lực sân cỏ. Vì vậy, trận đấu giữa tuyển Anh gặp Nga (ngày 11.6) và đụng độ xứ Wales 5 ngày sau đó thuộc khuôn khổ bảng B sẽ được lực lượng an ninh Pháp đặt ở mức cảnh giác cao nhất với lực lượng an ninh lên đến 1.200 người xung quanh sân.

Tây Nguyên