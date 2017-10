Khám phá Paris: Ngọn lửa Tự do bên sông Seine

[VIDEO]: NGỌN LỬA TỰ DO BÊN SÔNG SEINE



Trên đại lộ New York nằm bên bờ sông Seine ở Paris , có một tượng đài hình ngọn lửa vàng rực mang tên Ngọn lửa Tự do. Đấy được coi là đài tưởng niệm không chính thức dành cho Công nương Diana, người đã tử nạn tại đường hầm ngay tại nơi này vào năm 1997.

Diana từng là vợ Thái tử Charles của Vương quốc Anh. Năm 1996, hai người ly dị sau khi đã có hai con trai William và Henry. Vào ngày 31.8.1997, nàng Diana cùng tình nhân Dodi Fayed, con trai một tỉ phú Ai Cập, gặp tai nạn xe hơi tại hầm chui kế bên cầu Alma (Pont de l'Alma). Vụ tai nạn do xe chạy quá tốc độ khiến Diana, Fayed cùng tài xế Henri Paul, trưởng bộ phận an ninh khách sạn Ritz Paris, thiệt mạng; người duy nhất sống sót là Trevor Rees-Jones, vệ sĩ riêng của cặp tình nhân.

Tượng đài Ngọn lửa Tự do là bản sao của ngọn lửa trên tay Nữ thần Tự do ở New York, Mỹ. Tượng đài ở Paris được dựng vào năm 1989, nhưng chỉ thực sự nổi tiếng sau khi Công nương Diana gặp nạn ở hầm chui bên dưới chân tượng vào năm 1997.

Ngày nay, một cách không chính thức, nơi đây đã trở thành đài tưởng niệm nàng Diana xấu số. Dưới chân Ngọn lửa Tự do, người ta bắt gặp hình ảnh Công nương Diana và dòng ghi chú: “Đây là bản sao Ngọn lửa Tự do ở New York, một biểu tượng của tình bằng hữu Pháp - Mỹ. Cũng tại nơi đây, Công nương Diana đã qua đời trong một tai nạn xe hơi dưới đường hầm. 31.08.1997.”

Ngày nay, du khách đến đây chắc ít người quan tâm tới lai lịch ngọn lửa mang biểu tượng của tự do và tình hữu nghị Mỹ - Pháp. Phần lớn những người tôi gặp đều chỉ quan tâm tới câu chuyện về Công nương Diana. Xung quanh tượng đài, các cặp tình nhân cũng gắn lên đây những ổ khóa tình yêu và vứt chìa khóa xuống sông Seine, thể hiện ước nguyện bên nhau mãi mãi.

Đỗ Hùng

(từ Paris)