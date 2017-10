Khủng bố ở Pháp: Nice, người đẹp bị giày xéo

Chiều 26.7, tại tòa soạn Báo Thanh Niên diễn ra lễ trao giải cuộc thi Dự đoán kết quả Euro bằng cắt phiếu do Công ty cổ phần đàu tư và phát triển bất động sản An Gia hỗ trợ và cuộc thi viết Cảm xúc Euro 2016 do Công ty TNHH nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa và Đại Bắc Miền Nam - Đại Bắc Group đồng hành.